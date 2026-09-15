Công an cảnh báo người dùng Zalo cần tắt ngay tính năng này

Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân.

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Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện máy tính của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị lây nhiễm các loại virus máy tính dạng Macro.

Cơ quan Công an cho biết, Macro là một chuỗi các lệnh hoặc hành động được tự động hóa để thực hiện nhanh các tác vụ lặp đi lặp lại hoặc phức tạp mà không cần thao tác thủ công, thường được sử dụng trong Word, Excel, PowerPoint.

Theo đó, virus máy tính dạng Macro là loại virus máy tính có thể ẩn trong các tệp Word, Excel và một số tệp Microsoft Office khác. Khi người dùng mở tệp và chọn “Enable Content” hoặc “Enable Macros”, virus có thể bắt đầu hoạt động trên máy tính.

Các tệp có chứa virus này có thể được gửi qua Zalo, thư điện tử, USB hoặc các hình thức chia sẻ tệp khác. Đặc biệt, các tệp Excel có định dạng cũ như .xls cần được hết sức thận trọng khi mở.

Một tệp tin Excel chứa virus dạng Macro được hệ thống giám sát mã độc của Công an tỉnh phát hiện (Nguồn: Công an tỉnh Đồng Tháp)

Sau khi được cho phép hoạt động, chúng có thể lấy cắp thông tin, tài liệu trong máy tính, làm hỏng hoặc xóa dữ liệu và tiếp tục lây sang các tệp khác. Nguy hiểm hơn, người dùng có thể gặp rủi ro bị lộ hoặc mất các tài liệu quan trọng đang lưu trên máy tính; các tệp tài liệu bị sửa đổi, hư hỏng hoặc không thể mở được.

Loại virus này có thể tiếp tục lây sang các tệp khác và máy tính khác; cũng như tạo điều kiện để đối tượng xấu tiếp cận, thu thập thông tin và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp nghiêm trọng, dữ liệu có thể bị mã hóa, không thể sử dụng và bị yêu cầu trả tiền để khôi phục.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân có thể thực hiện các biện pháp để bảo vệ máy tính như sau:

﻿Thứ nhất, không tùy tiện chọn “Enable Content” hoặc “Enable Macros”: Khi mở tệp Excel xuất hiện yêu cầu “Enable Content” hoặc “Enable Macros”, nếu không biết rõ tệp do ai gửi và dùng để làm gì, người dân không chọn cho phép.

Công an khuyến nghị người dân cẩn trọng khi chọn “Enable Content” đối với các tệp tin .xls không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp)

Thứ hai, ﻿k hông mở tệp lạ được gửi qua Zalo, thư điện tử hoặc USB: Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các tệp có tên gây tò mò, yêu cầu mở gấp, yêu cầu nhập mật khẩu hoặc được gửi từ người không quen biết.

Thứ ba, sử dụng phần mềm diệt virus: Máy tính cần được cài đặt phần mềm diệt virus, thường xuyên cập nhật và duy trì hoạt động để phát hiện, ngăn chặn các tệp có nguy cơ gây hại.

﻿Thứ tư, tắt chức năng tự động tải tệp trên Zalo: Việc tắt tự động tải tệp giúp người dân hạn chế các tệp được gửi qua Zalo tự động lưu vào máy tính. Qua đó, giúp phòng ngừa ﻿lây nhiễm virus dạng Macro trên máy tính.

Cách tắt tính năng tự động tải tệp trên ứng dụng Zalo (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp)

Để thực hiện, người dùng thiết bị Zalo chọn phần Cài đặt, nhấn vào mục Tin nhắn và tắt chức năng “Tự động tải về”.

﻿Thứ năm, ưu tiên sử dụng tệp Excel định dạng .xlsx: Đối với các bảng tính thông thường, người dùng nên sử dụng định dạng .xlsx thay cho .xls