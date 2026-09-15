Ông Đặng Phan Trường bị khởi tố, doanh nghiệp phát thông báo mới

Động thái này diễn ra sau khi ông Đặng Phan Tường bị khởi tố bị can trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Công ty cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric, mã GEE) vừa thông qua phương án trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm ông Đặng Phan Tường khỏi Hội đồng quản trị do không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Điều lệ công ty.

Động thái này diễn ra sau khi ông Đặng Phan Tường bị khởi tố bị can trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Ông Tường được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT EEMC từ tháng 11/2024. Trước đó, ông có gần 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT, từ tháng 11/2011 đến khi nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân vào ngày 1/9/2020.

Doanh nghiệp đồng thời dự kiến bầu bổ sung một thành viên HĐQT thay thế ông Tường cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. Các nội dung trình cổ đông còn bao gồm việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nếu có. Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông là 28/9/2026.

Trước đó, GELEX cho biết vụ việc liên quan đến cá nhân ông Đặng Phan Tường phát sinh từ giai đoạn trước khi ông tham gia bộ máy quản trị của GELEX Electric và các công ty thành viên. Theo doanh nghiệp, vụ việc không liên quan đến hoạt động của GELEX, GELEX Electric và các công ty trong hệ thống.



Tại GELEX Electric, ông Tường giữ vai trò thành viên HĐQT và không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp được thực hiện bởi bộ máy điều hành theo cơ chế quản trị hiện hành.

GELEX cũng cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, GELEX Electric cùng các doanh nghiệp liên quan như CADIVI và THIBIDI đã rà soát các thủ tục quản trị và phương án nhân sự theo quy định pháp luật và điều lệ của từng công ty.

Tập đoàn khẳng định các kế hoạch kinh doanh, hoạt động tài chính và đầu tư của GELEX cũng như các công ty thành viên vẫn được bảo đảm và triển khai theo kế hoạch. Doanh nghiệp đồng thời đề nghị cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan thận trọng khi tiếp nhận thông tin, ưu tiên các nguồn tin chính thức từ doanh nghiệp và cơ quan chức năng.

Trước thông tin trên, cổ phiếu GEE đã đảo chiều tăng kịch trần lên 61.700 đồng/cp. Với mức giá này, vốn hóa thị trường GELEX Electric tiến gần mốc 40.000 tỷ đồng.