Lời khuyên cho người có thói quen bật Wi-Fi, Bluetooth trên điện thoại 24/7

Nhiều người có thói quen bật Wi-Fi, Bluetooth 24/7 trên điện thoại để thuận tiện kết nối. Tuy nhiên, một số thiết lập người dùng nên kiểm tra thường xuyên để tránh những kết nối không cần thiết.

Wi-Fi và Bluetooth là hai kết nối quen thuộc trên smartphone, được nhiều người duy trì liên tục để truy cập Internet, sử dụng tai nghe, đồng hồ thông minh, loa không dây hoặc chia sẻ dữ liệu. Với những người thường xuyên di chuyển, việc để sẵn các kết nối này cũng giúp điện thoại nhanh chóng kết nối với mạng và thiết bị quen thuộc.

Tuy nhiên, bật Wi-Fi và Bluetooth 24/7 không đồng nghĩa điện thoại sẽ lập tức gặp vấn đề về bảo mật hay pin. Điều đáng lưu ý hơn nằm ở những mạng, thiết bị mà smartphone đã ghi nhớ cũng như các tính năng liên quan đến kết nối đang được bật.

Cẩn thận với Wi-Fi tự động kết nối

Khi Wi-Fi được bật, điện thoại có thể tự động kết nối với những mạng mà người dùng từng sử dụng. Đây là tính năng thuận tiện, đặc biệt với mạng Wi-Fi tại nhà, nơi làm việc hoặc những địa điểm thường xuyên lui tới.

Tuy nhiên, thói quen này cũng khiến người dùng dễ kết nối với một mạng mà mình không chủ động lựa chọn. Tại sân bay, khách sạn, quán cà phê hay trung tâm thương mại, có thể xuất hiện nhiều mạng Wi-Fi có tên tương tự nhau, trong đó không phải mạng nào cũng thuộc về địa điểm đang sử dụng.

Vì vậy, khi kết nối Wi-Fi ở nơi công cộng, người dùng nên kiểm tra kỹ tên mạng và ưu tiên mạng được đơn vị cung cấp xác nhận. Với những mạng đã lâu không sử dụng, có thể xóa khỏi danh sách mạng đã lưu để hạn chế việc điện thoại tự động kết nối khi ở gần.

Đặc biệt, người dùng không nên mặc định rằng việc điện thoại tự động kết nối với một mạng đồng nghĩa mạng đó an toàn. Khi sử dụng Wi-Fi công cộng, vẫn nên thận trọng với các hoạt động yêu cầu đăng nhập hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm.

Thường xuyên kiểm tra những thiết bị Bluetooth đã ghép nối

Bluetooth có thể ghi nhớ những thiết bị từng được ghép nối với điện thoại như tai nghe, loa, đồng hồ thông minh, bàn phím hoặc hệ thống giải trí trên ô tô. Điều này giúp quá trình kết nối ở những lần sử dụng sau diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian, danh sách thiết bị có thể chứa nhiều phụ kiện cũ không còn được sử dụng. Người dùng nên kiểm tra định kỳ và xóa những thiết bị không còn cần thiết hoặc không nhận ra.

Thói quen này đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên sử dụng nhiều phụ kiện Bluetooth. Khi danh sách được quản lý gọn gàng, người dùng sẽ dễ nhận biết thiết bị nào thực sự quen thuộc và hạn chế nhầm lẫn khi ghép nối với một phụ kiện mới. Bên cạnh đó, khi một thiết bị Bluetooth bất ngờ xuất hiện hoặc yêu cầu ghép nối mà người dùng không chủ động thực hiện, không nên vội chấp nhận.

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Kiểm tra các tính năng tìm kiếm thiết bị và mạng ở gần

Bên cạnh kết nối Wi-Fi và Bluetooth thông thường, smartphone còn có thể sử dụng các tín hiệu này để tìm kiếm mạng Wi-Fi, thiết bị hoặc phụ kiện ở gần. Những tính năng này có thể được sử dụng để hỗ trợ xác định vị trí, tìm thiết bị và giúp quá trình kết nối diễn ra thuận tiện hơn.

Do đó, việc chỉ kiểm tra hai nút Wi-Fi và Bluetooth là chưa đủ. Người dùng nên dành thời gian rà soát thêm các tùy chọn liên quan đến việc quét mạng và thiết bị ở gần trong phần cài đặt của điện thoại.

Nếu không có nhu cầu sử dụng một tính năng nhất định, người dùng có thể cân nhắc tắt hoặc điều chỉnh tùy chọn đó. Cách này giúp kiểm soát tốt hơn những hoạt động kết nối đang diễn ra trên smartphone thay vì để mọi thiết lập ở trạng thái mặc định trong thời gian dài.

Không cần tắt Wi-Fi, Bluetooth chỉ vì lo hao pin

Một quan niệm khá phổ biến là Wi-Fi và Bluetooth càng được bật lâu thì điện thoại càng nhanh hết pin. Trên thực tế, mức tiêu thụ năng lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có việc thiết bị có đang truyền dữ liệu, kết nối với phụ kiện hay liên tục tìm kiếm mạng và thiết bị mới hay không.

Vì vậy, người dùng không nhất thiết phải tắt Wi-Fi và Bluetooth sau mỗi lần sử dụng. Với những người thường xuyên dùng tai nghe không dây, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị kết nối khác, việc duy trì Bluetooth có thể mang lại sự thuận tiện đáng kể.

Ngược lại, nếu không sử dụng Bluetooth trong thời gian dài, chẳng hạn khi không mang theo bất kỳ phụ kiện nào, người dùng có thể tắt kết nối để giảm những hoạt động không cần thiết và tiết kiệm thêm một phần pin. Điều quan trọng là không nên quá cực đoan với việc bật hoặc tắt kết nối. Người dùng có thể căn cứ vào nhu cầu thực tế để lựa chọn thiết lập phù hợp.

Kiểm tra kỹ trước khi kết nối với mạng hoặc thiết bị lạ

Việc duy trì Wi-Fi và Bluetooth liên tục sẽ thuận tiện hơn nếu người dùng có thói quen kiểm soát những kết nối mà điện thoại cho phép. Khi một mạng Wi-Fi mới xuất hiện, hãy kiểm tra tên mạng và xác nhận nguồn cung cấp trước khi kết nối. Tương tự, với Bluetooth, chỉ chấp nhận ghép nối khi người dùng biết rõ thiết bị đang yêu cầu kết nối là gì.

Nếu không nhận diện được mạng hoặc thiết bị, cách đơn giản nhất là không kết nối. Người dùng cũng nên tránh lưu quá nhiều mạng Wi-Fi và thiết bị Bluetooth không còn sử dụng.

Nhìn chung, không cần thiết phải hình thành thói quen tắt Wi-Fi và Bluetooth mọi lúc chỉ vì lo ngại về pin hay bảo mật. Thay vào đó, người dùng nên thường xuyên kiểm tra các mạng đã lưu, thiết bị đã ghép nối và những tính năng liên quan đến việc tìm kiếm kết nối ở gần. Việc chủ động quản lý các thiết lập này sẽ giúp smartphone vừa thuận tiện khi sử dụng, vừa hạn chế những kết nối không cần thiết.