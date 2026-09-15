Lần đầu tiên BE công khai tỷ lệ "ăn chia": Tài xế có thể nhận gần 70% doanh thu mỗi cuốc, không áp dụng phí linh hoạt

BE cho biết mức chia sẻ doanh thu với tài xế được giữ cố định từ năm 2024, không thay đổi theo từng chuyến, khung giờ hay thời điểm trong ngày.

Ngày 15/9, BE công khai cấu trúc chia sẻ doanh thu giữa nền tảng và đối tác tài xế, trong bối cảnh vấn đề chiết khấu của các ứng dụng gọi xe đang được quan tâm.

Theo BE, vấn đề với tài xế không chỉ nằm ở việc nền tảng giữ lại 20%, 25% hay 30%, mà còn ở việc tỷ lệ này có thể thay đổi theo từng chuyến, khung giờ hoặc thời điểm. Do đó, tài xế khó ước tính trước mức thu nhập của mình.

BE cho biết không áp dụng cơ chế phí sử dụng ứng dụng linh hoạt. Mức chia sẻ doanh thu được giữ cố định từ năm 2024 đến nay, không thay đổi theo từng chuyến đi, khung giờ hay thời điểm trong ngày.

Trên tổng số tiền khách hàng chi trả cho một chuyến đi, tại Hà Nội, tài xế nhận 63,6%, BE giữ lại 30,3% và 6,1% là khoản thuế BE thu hộ, nộp hộ đối tác theo quy định. Tại TP HCM, tài xế nhận 69,4%, BE giữ lại 23,9% và 6,7% là thuế nộp Nhà nước.

Các tỷ lệ này được BE tính trên tổng số tiền khách hàng chi trả cho chuyến đi, đã bao gồm phí nền tảng và phụ phí, thay vì chỉ tính trên cước cơ bản. Theo doanh nghiệp, nếu tính trên cước cơ bản, tỷ lệ tài xế nhận sẽ cao hơn.

Mức chia sẻ được BE cho biết giống nhau giữa beBike và beCar trong cùng một thành phố. Sự khác biệt giữa Hà Nội và TP HCM xuất phát từ mặt bằng giá cước và điều kiện thị trường khác nhau.

BE cũng cho biết khuyến mãi dành cho khách hàng không trừ vào phần của tài xế. Với chuyến đi có giá 100.000 đồng, nếu khách được giảm 10.000 đồng và thực trả 90.000 đồng, phần chia sẻ của tài xế vẫn được tính trên 100.000 đồng, phần chênh lệch do BE chịu. Các khoản thưởng cho tài xế được tính riêng và không cộng vào tỷ lệ chia sẻ doanh thu.

BE cho biết mỗi tuần triển khai trung bình 30 chương trình thưởng, tùy dịch vụ, khu vực và mức độ hoạt động, với mức thưởng từ 75.000 đồng đến 2 triệu đồng một tuần. Tài xế không đạt điều kiện thưởng vẫn nhận mức chia sẻ 63,6% tại Hà Nội và 69,4% tại TP HCM.

Theo BE, việc duy trì mức chia sẻ cố định nhằm giúp tài xế có thể tính toán thu nhập và chủ động lập kế hoạch tài chính. Doanh nghiệp cho rằng biến động của thị trường không nên được chuyển trực tiếp vào thu nhập của tài xế thông qua việc thay đổi tỷ lệ chia sẻ theo từng chuyến.

"Nền tảng nào cũng có bảng cân đối kế toán. Tài xế thì không, họ chỉ có chiếc xe và ngày công. Vì vậy chúng tôi cho rằng biến động của thị trường nên dừng lại ở nền tảng, chứ không nên chảy trực tiếp xuống thu nhập của người chạy xe", đại diện Be Group chia sẻ.﻿

Doanh nghiệp cho rằng minh bạch về tỷ lệ chia sẻ chỉ có ý nghĩa khi các nền tảng sử dụng cùng một cách tính. Doanh nghiệp đề xuất mức chia sẻ cần được công khai đầy đủ trên tổng số tiền khách hàng chi trả, thay vì chỉ công bố một tỷ lệ chiết khấu mà không nêu rõ cơ sở tính. Bên cạnh đó, BE đề xuất mức chia sẻ được công bố trước và duy trì ổn định, hạn chế thay đổi theo từng chuyến hoặc khung giờ để tài xế có thể ước tính thu nhập. Doanh nghiệp cũng cho rằng không nên sử dụng phạt tiền làm công cụ điều hành chính.

BE cho biết sẽ gửi các đề xuất này tới cơ quan quản lý Nhà nước và sẵn sàng tham gia xây dựng chuẩn mực chung cho ngành.