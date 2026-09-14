Lời khuyên cho người thường công khai ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ trên Zalo, Facebook,...

Ngày sinh, số điện thoại và địa chỉ là những thông tin nhiều người thường công khai trên Zalo, Facebook để thuận tiện liên lạc hoặc chia sẻ với bạn bè. Tuy nhiên, người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi để những dữ liệu này xuất hiện rộng rãi trên mạng xã hội.

Trên các nền tảng như Zalo, Facebook, người dùng có thể bổ sung nhiều thông tin vào trang cá nhân, từ ngày sinh, số điện thoại, nơi làm việc đến địa chỉ. Một số dữ liệu còn có thể được chia sẻ thông qua bài đăng, hình ảnh hoặc trạng thái hàng ngày.

Việc công khai thông tin không phải lúc nào cũng tiềm ẩn rủi ro, nhưng nếu quá nhiều dữ liệu cá nhân cùng xuất hiện, người dùng sẽ khó kiểm soát được ai có thể tiếp cận chúng. Vì vậy, nếu thường xuyên chia sẻ những thông tin này, người dùng nên lưu ý một số vấn đề sau.

Hạn chế công khai quá nhiều thông tin cá nhân

Ngày sinh, số điện thoại hay địa chỉ là những thông tin người dùng thường đưa lên trang cá nhân để thuận tiện kết nối với bạn bè, người thân. Tuy nhiên, không phải dữ liệu nào cũng cần được hiển thị cho tất cả mọi người.

Nếu không thực sự cần thiết, người dùng nên cân nhắc ẩn ngày, tháng, năm sinh hoặc chỉ cho phép một nhóm người nhất định xem thông tin này. Tương tự, số điện thoại có thể được giới hạn người xem nếu không có nhu cầu nhận liên hệ từ người lạ. Với địa chỉ, chỉ nên chia sẻ ở mức cần thiết, chẳng hạn khu vực sinh sống, thay vì công khai cụ thể số nhà, tên đường trên trang cá nhân.

Trên Facebook, người dùng có thể vào Cài đặt & quyền riêng tư, sau đó tìm phần Thông tin cá nhân hoặc Đối tượng và chế độ hiển thị để điều chỉnh ai được phép xem ngày sinh, số điện thoại và các thông tin cá nhân khác.

Với ứng dụng Zalo, người dùng có thể vào Cá nhân → Cài đặt → Quyền riêng tư để rà soát các thiết lập liên quan đến việc người khác tìm kiếm và xem thông tin tài khoản.

Đặc biệt, không nên sử dụng ngày sinh, số điện thoại hoặc những thông tin dễ đoán khác làm mật khẩu, mã PIN hay thông tin xác thực. Khi cần gửi địa chỉ cho người giao hàng hoặc người quen, nên gửi riêng thay vì đăng công khai.

Kiểm tra lại những gì người lạ có thể nhìn thấy

Sau khi điều chỉnh từng thông tin, người dùng nên kiểm tra lại toàn bộ trang cá nhân dưới góc nhìn của một người không nằm trong danh sách bạn bè, nếu nền tảng hỗ trợ tính năng này. Hãy xem những người không quen biết có thể nhìn thấy ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, ảnh, bài đăng cũ hay thông tin nơi làm việc hay không.

Lưu ý, đừng chỉ kiểm tra những nội dung vừa đăng. Một bài viết hoặc bức ảnh được chia sẻ từ nhiều năm trước vẫn có thể đang ở chế độ công khai.

Ảnh được tạo bằng AI

Bật xác thực hai yếu tố và kiểm tra đăng nhập

Hạn chế thông tin công khai chỉ là một phần của việc bảo vệ tài khoản. Người dùng cũng nên chủ động bảo vệ tài khoản mạng xã hội bằng cách bật xác thực hai yếu tố nếu nền tảng hỗ trợ. Bên cạnh đó, nên sử dụng mật khẩu riêng cho các tài khoản quan trọng và tránh sử dụng những thông tin đã công khai như ngày sinh, số điện thoại hoặc tên người thân làm mật khẩu.

Người dùng cũng nên kiểm tra danh sách thiết bị hoặc phiên đăng nhập định kỳ. Nếu phát hiện một thiết bị không nhận ra, cần kiểm tra ngay và đăng xuất phiên đáng ngờ. Việc công khai một số thông tin cơ bản trên mạng xã hội là điều khó tránh khỏi với nhiều người. Tuy nhiên, không phải dữ liệu nào nền tảng cho phép hiển thị cũng nhất thiết phải để ở chế độ công khai.

Kiểm tra các ứng dụng được liên kết với tài khoản

Bên cạnh việc rà soát thông tin đang công khai, người dùng cũng nên kiểm tra những ứng dụng, website hoặc dịch vụ đang được liên kết với tài khoản mạng xã hội. Trong quá trình sử dụng, nhiều người có thể từng đăng nhập một ứng dụng bằng Facebook hoặc cấp quyền truy cập tài khoản nhưng sau đó không còn sử dụng.

Do đó, hãy kiểm tra danh sách các ứng dụng và dịch vụ đã được cấp quyền. Với những ứng dụng không còn sử dụng hoặc không nhận ra, người dùng nên thu hồi quyền truy cập nếu nền tảng cho phép. Đồng thời, chỉ nên cấp những quyền thực sự cần thiết khi kết nối tài khoản với một dịch vụ mới.