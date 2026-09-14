Cập nhật mới nhất trên eTax Mobile: Người dùng cần kiểm tra thông tin sau càng sớm càng tốt

Mới đây, ứng dụng eTax Mobile đã bổ sung tiện ích giúp người nộp thuế kiểm tra thông tin tổ chức, doanh nghiệp có liên quan cũng như gửi phản ánh trực tuyến nếu phát hiện dấu hiệu bị lấy cắp hoặc mạo danh thông tin cá nhân.

Tình trạng mạo danh thông tin căn cước công dân để đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đang ngày càng trở nên phổ biến và tinh vi hơn. Theo cảnh báo từ cơ quan thuế, việc này mang đến vô số rủi ro pháp lý cho người bị hại, từ những khoản nợ thuế khổng lồ, hóa đơn bất hợp pháp cho đến các trách nhiệm hình sự mà bản thân họ hoàn toàn không hề hay biết. Nhằm bảo vệ người dân trước những nguy cơ tiềm ẩn này, ứng dụng eTax Mobile của Tổng cục Thuế vừa tung ra bản cập nhật mới nhất, cho phép bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tra cứu và phát hiện ngay lập tức xem danh tính của mình có đang bị lợi dụng trái phép hay không.

Theo đó, để bắt đầu tra cứu, người dùng cần đảm bảo ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất và tiến hành đăng nhập vào tài khoản cá nhân. Ngay tại giao diện màn hình Tổng quan của ứng dụng, hãy tìm đến phần "Thông tin cá nhân" và tiếp tục nhấn chọn mục "Thông tin tổ chức/doanh nghiệp". Chỉ mất vài giây, hệ thống sẽ tự động quét và hiển thị toàn bộ danh sách các công ty, tổ chức đang có sự ràng buộc pháp lý với thông tin cá nhân của bạn.

Tại màn hình hiển thị này, ứng dụng sẽ cung cấp cho người dùng ba tùy chọn quản lý cực kỳ tiện lợi bao gồm "Gửi phản ánh", "Xem kết quả" và "Xem chi tiết". Người dùng cần nhấp vào xem chi tiết và đối chiếu thật cẩn thận các thông tin như tên công ty, mã số thuế, địa chỉ hoạt động cũng như vai trò đứng tên của bản thân tại cơ sở đó để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Trong trường hợp phát hiện thông tin cá nhân đang đứng tên cho một doanh nghiệp hoàn toàn xa lạ hoặc nghi ngờ thông tin cá nhân đã bị đánh cắp, người dân nên lập tức sử dụng tính năng "Gửi phản ánh" ngay trên ứng dụng. Hệ thống sẽ tự động mở ra một biểu mẫu trực tuyến theo đúng mã số thuế của đơn vị đó và định tuyến khiếu nại của bạn đến trực tiếp cơ quan thuế đang quản lý doanh nghiệp mạo danh.

Người dùng lưu ý, cần lựa chọn nội dung phản ánh phù hợp, chính xác và điền đầy đủ các thông tin cần thiết và đính kèm các tài liệu chứng minh. Sau khi đã hoàn thiện biểu mẫu, bạn chỉ cần đánh dấu vào ô cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin rồi nhấn nút "Gửi thông tin". \

Màn hình sẽ hiện ra một thông báo xác nhận lần cuối, bạn hãy kiểm tra lại nội dung thật kỹ và chọn "Đồng ý" để hệ thống chính thức ghi nhận.

Sau khi phản ánh được gửi đi thành công, eTax Mobile sẽ cấp cho bạn một mã ID khiếu nại riêng biệt kèm theo thông tin chi tiết về cơ quan thuế đang thụ lý hồ sơ và thời điểm tiếp nhận. Bạn nên lưu lại mã ID này để tiện cho việc theo dõi tiến độ về sau. Bất cứ lúc nào muốn biết cơ quan chức năng đã xác minh đến đâu, bạn chỉ cần thao tác chọn nút "Xem kết quả". Trong suốt quá trình cơ quan thuế đang điều tra và xử lý, trạng thái trên ứng dụng sẽ liên tục hiển thị là đang xử lý để bạn nắm bắt được tình hình. Đặc biệt, khi có câu trả lời và kết luận cuối cùng từ cơ quan thuế, nút xem kết quả sẽ tự động chuyển sang màu xanh nổi bật, đồng thời hệ thống eTax Mobile cũng có thể gửi ngay một thông báo trực tiếp đến thiết bị của bạn để đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin giải quyết quan trọng nào.