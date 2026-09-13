Lời khuyên cho những người sinh vào 4 năm này cần kiểm tra CCCD ngay

Người thuộc 4 mốc tuổi này cần lưu ý thời điểm thẻ căn cước của mình chuẩn bị hết hạn.

Bước sang năm 2027, công dân thuộc một số nhóm tuổi nhất định cần thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước theo quy định. Việc xác định năm sinh có thể giúp người dân chủ động kiểm tra và thực hiện thủ tục đúng thời điểm.

Theo Điều 21 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ 14, 25, 40 và 60 tuổi. Quy định này được áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Từ các mốc tuổi trên, những người bước sang tuổi tương ứng trong năm 2027 gồm:

Sinh năm 2013: đủ 14 tuổi.

Sinh năm 2002: đủ 25 tuổi.

Sinh năm 1987: đủ 40 tuổi.

Sinh năm 1967: đủ 60 tuổi.

Đây là các nhóm tuổi cần lưu ý khi kiểm tra thời hạn thẻ và thực hiện thủ tục cấp đổi trong năm 2027.

Luật Căn cước cũng quy định một ngoại lệ đáng chú ý. Nếu thẻ căn cước được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong vòng 2 năm trước thời điểm đến tuổi phải đổi, thẻ vẫn có giá trị sử dụng cho đến mốc tuổi cấp đổi tiếp theo.

Do đó, không phải mọi trường hợp thuộc các năm sinh nói trên đều phải làm thẻ mới ngay khi bước sang tuổi 14, 25, 40 hoặc 60. Người dân cần căn cứ vào thời điểm thẻ được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại để xác định chính xác thời hạn sử dụng.

Cách đăng ký cấp đổi thẻ căn cước qua VNeID

Người dân hiện có thể thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công và ứng dụng VNeID. Hình thức này giúp việc khai báo thông tin và đăng ký lịch làm thủ tục thuận tiện hơn.

Để bắt đầu, cần cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất, sau đó đăng nhập tài khoản.

Tại giao diện chính, chọn “Thủ tục hành chính”, tiếp tục tìm và chọn “Cấp đổi thẻ căn cước”, sau đó nhấn “Tạo mới yêu cầu”. Người dùng có thể thực hiện thủ tục cho chính mình hoặc khai hộ người khác.

Tiếp đó, kiểm tra và xác nhận các thông tin cá nhân đã được hiển thị trên hệ thống. Người dân lựa chọn lý do cấp đổi, địa điểm thực hiện thủ tục và cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Địa điểm làm thủ tục không nhất thiết phải là nơi đăng ký thường trú.

Sau khi lựa chọn hình thức nhận thẻ và đặt lịch hẹn, người dân kiểm tra lại toàn bộ nội dung đã khai. Nếu thông tin chính xác, thực hiện xác nhận cam đoan, nộp lệ phí theo quy định (nếu có) và gửi hồ sơ.

Hoàn tất các bước trên, hồ sơ đăng ký cấp đổi thẻ căn cước sẽ được gửi đến cơ quan tiếp nhận để xử lý theo lịch đã đăng ký.

Không xuất trình thẻ căn cước khi được yêu cầu có thể bị phạt

Ngoài quy định về cấp đổi, pháp luật cũng đặt ra chế tài đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến thẻ căn cước.

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, hành vi không xuất trình thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước khi cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước, trừ những trường hợp được quy định riêng.

Vì vậy, người dân thuộc các nhóm tuổi phải cấp đổi trong năm 2027 nên chủ động kiểm tra thời hạn thẻ, đồng thời đối chiếu trường hợp của mình với quy định về thời gian 2 năm trước độ tuổi cấp đổi để tránh thực hiện thủ tục không cần thiết hoặc bỏ lỡ thời điểm phải đổi thẻ.