Mỗi iPhone Duo bán ra, Samsung thu về khoảng 6,5 triệu đồng?

Apple được cho là phải trả Samsung khoảng 250 USD cho mỗi tấm nền gập trên iPhone Duo, trong khi chi phí thay màn hình của mẫu máy này có thể lên tới khoảng 1.000 USD.

Samsung đứng sau màn hình gập của iPhone Duo

Apple vừa ra mắt iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, với giá khởi điểm 1.999 USD (tương đương khoảng 52,8 triệu đồng) và dự kiến bán ra từ ngày 30/10. Máy có màn hình ngoài 5,4 inch, khi mở ra sẽ trở thành màn hình bên trong 7,6 inch, sử dụng lớp phủ nano-texture nhằm tạo bề mặt có cảm giác giống kính mờ.

Bên dưới lớp phủ này là tấm nền được cho là do Samsung phát triển. Theo thông tin từ giới trong ngành, Apple đang trả cho Samsung hơn 12% giá bán của mỗi chiếc iPhone Duo để sử dụng hệ thống màn hình gập này. Nếu mức giá 250 USD được đưa ra là chính xác, khoản chi cho riêng tấm nền tương đương khoảng 12,5% giá bán của iPhone Duo.

Tấm nền màn hình được cho là có giá lên đến gần 6.5 triệu đồng - là 1 trong những thành phần đắt nhất để tạo ra iPhone Duo.

Apple chưa công bố đầy đủ cấu trúc màn hình gập trên iPhone Duo. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành cho biết cụm màn hình sử dụng hai lớp kính siêu mỏng UTG (Ultra Thin Glass) và được Samsung lắp ráp. Phần kính UTG được cung cấp bởi Dowoo Insys, đối tác của Samsung, trong khi lớp OLED ở giữa do Samsung Display phát triển.

Apple gọi cấu trúc này là loại "kính cường lực cao" nằm ở cả phía trên và phía dưới tấm nền màn hình gập. Đây cũng là phần quan trọng trong thiết kế màn hình của iPhone Duo, khi Apple phải xử lý đồng thời yêu cầu về độ bền và khả năng gập mở nhiều lần.

Samsung có thể thu hàng tỷ USD từ iPhone Duo

Theo leaker Momentary Digital, Samsung Display và Apple đã ký thỏa thuận kéo dài 3 năm về việc cung cấp tấm nền gập. Mỗi tấm nền được cho là có giá khoảng 250 USD (tương đương khoảng 6,6 triệu đồng), số tiền Apple phải trả cho Samsung.

Nếu Apple duy trì iPhone Duo theo chu kỳ ra mắt hàng năm giống cách Samsung phát triển dòng điện thoại gập của mình, thỏa thuận này có thể mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho Samsung Display và các đối tác cung ứng. Tuy nhiên, thông tin về mức giá 250 USD hiện vẫn chưa có nguồn chính thức xác nhận và người đưa tin cũng chưa công bố căn cứ cụ thể.

Thông tin hiện chỉ ở mức đồn đoán, khả năng cao chúng ta sẽ không thể biết được mức giá nội bộ chuẩn của từng linh kiện trong máy.

Con số này càng đáng chú ý khi một số ước tính gần đây cho rằng chi phí sửa chữa màn hình của iPhone Duo có thể lên tới khoảng 1.000 USD (tương đương khoảng 26,4 triệu đồng), thậm chí cao hơn. Như vậy, riêng tấm nền mà Apple mua từ Samsung có giá chỉ bằng khoảng một phần tư mức chi phí thay màn hình được dự đoán.

Ở chiều ngược lại, iPhone Duo được kỳ vọng chiếm khoảng 25% thị trường smartphone màn hình gập toàn cầu trong năm 2026, với khoảng 5 triệu máy được xuất xưởng. Nếu dự báo này thành hiện thực, Samsung có thể thu về khoảng 1,25 tỷ USD (tương đương khoảng 33.000 tỷ đồng) từ việc cung cấp tấm nền cho 5 triệu chiếc iPhone Duo, chưa tính các linh kiện và dịch vụ liên quan.

Với mức giá khởi điểm gần 2.000 USD, iPhone Duo sẽ nằm trong nhóm smartphone cao cấp nhất của Apple. Dù vậy, nếu doanh số đạt mức dự báo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên này đồng thời có thể trở thành một nguồn doanh thu đáng kể cho chính đối thủ lâu năm của Apple trong lĩnh vực smartphone.