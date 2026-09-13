Thông tin người mua iPhone 18 Pro Max nên biết

iPhone 18 Pro Max sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý, nhưng người mua cần nắm rõ một số thông tin về trước khi quyết định xuống tiền.

Apple được cho là đã có những điều chỉnh đáng chú ý về pin trên dòng iPhone 18 Pro, trong đó dung lượng giữa các phiên bản có sự chênh lệch đáng kể.

Dữ liệu mới được công bố cũng cho thấy iPhone 18 Pro Max có mức tăng dung lượng pin rõ rệt hơn, trong khi bản Pro lại cải thiện thời lượng sử dụng chủ yếu nhờ tối ưu hiệu suất năng lượng.

iPhone 18 Pro Max màu Đỏ Burgundy nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng Việt. (Ảnh: The Verge).

Theo dữ liệu trong nhãn năng lượng của EU, iPhone 18 Pro được trang bị viên pin có dung lượng định mức 4.056 mAh, trong khi iPhone 18 Pro Max sử dụng pin 5.391 mAh.

Đây là lần hiếm hoi dung lượng pin cụ thể của bộ đôi iPhone Pro mới được xác định rõ. Apple thường không công bố thông số pin theo đơn vị mAh trên trang thông số kỹ thuật, thay vào đó tập trung vào thời gian sử dụng thực tế.

iPhone 18 Pro tăng pin chưa đến 2%

So với thế hệ trước, iPhone 18 Pro có dung lượng pin tăng không đáng kể. iPhone 17 Pro sử dụng viên pin 3.988 mAh, thấp hơn khoảng 68 mAh so với mẫu máy mới, tương đương mức tăng khoảng 1,7%.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: Adriano Contreras / Gizmodo)

Tuy nhiên, thời lượng sử dụng được công bố lại cải thiện đáng kể. Theo dữ liệu từ nhãn năng lượng EU, iPhone 18 Pro đạt 52 giờ, cao hơn 9 giờ so với mức 43 giờ của iPhone 17 Pro.

Điều này cho thấy mức cải thiện về thời lượng pin trên iPhone 18 Pro không đơn thuần đến từ việc tăng dung lượng. Hiệu quả năng lượng của chip xử lý, phần mềm và các tối ưu hóa trên hệ thống cũng đóng vai trò quan trọng.

Apple cho biết iPhone 18 Pro sử dụng chip A20 Pro cùng thiết kế pin mới và hệ thống quản lý nhiệt được cải tiến. Theo hãng, máy có thể xem video liên tục trong tối đa 34 giờ, trong khi thời gian sử dụng thông thường đạt tối đa 23 giờ.

iPhone 18 Pro Max được tăng dung lượng mạnh hơn

Ở phiên bản Pro Max, mức tăng dung lượng pin rõ rệt hơn.

iPhone 18 Pro Max sở hữu viên pin 5.391 mAh, tăng 568 mAh so với mức 4.823 mAh của iPhone 17 Pro Max. Tính theo tỷ lệ, dung lượng pin tăng khoảng 11,8%.

Mức tăng này đi kèm thời lượng sử dụng được cải thiện. Dữ liệu nhãn năng lượng EU ghi nhận iPhone 18 Pro Max đạt 62 giờ, cao hơn 9 giờ so với mức 53 giờ của iPhone 17 Pro Max.

Apple cũng công bố iPhone 18 Pro Max có thể xem video trong tối đa 43 giờ, tăng 6 giờ so với thế hệ trước. Thời gian sử dụng thông thường được công bố ở mức tối đa 29 giờ.

Như vậy, nếu iPhone 18 Pro chủ yếu dựa vào hiệu quả sử dụng năng lượng để cải thiện thời lượng pin, iPhone 18 Pro Max kết hợp cả hai yếu tố: tăng dung lượng pin và tối ưu mức tiêu thụ điện.

Dung lượng pin chưa phải yếu tố duy nhất quyết định thời lượng sử dụng

Các con số trên cũng cho thấy dung lượng pin không thể được dùng đơn độc để đánh giá thời gian sử dụng của smartphone.

Chẳng hạn, iPhone 18 Pro có viên pin 4.056 mAh nhưng vẫn đạt thời lượng sử dụng cao hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro. Apple cho biết chip A20 Pro và những cải tiến về khả năng tiết kiệm năng lượng góp phần nâng cao thời lượng pin của thiết bị.

Apple cũng cho biết các bài thử nghiệm thời lượng pin được thực hiện với thiết bị và phần mềm tiền sản xuất, sử dụng nhiều tác vụ như nhắn tin, chụp ảnh, nghe nhạc, mạng xã hội, phát video, chơi game, duyệt web và điều hướng. Thời lượng thực tế có thể thay đổi tùy cách sử dụng, mạng di động và cường độ tín hiệu.

Một điểm cần lưu ý là các thông số dung lượng pin được tiết lộ lần này áp dụng cho phiên bản iPhone dành cho thị trường EU. Những thị trường sử dụng iPhone chỉ hỗ trợ eSIM có thể có cấu hình pin khác do không cần bố trí khay SIM vật lý.

Với iPhone 18 Pro, việc dung lượng pin chỉ tăng khoảng 1,7% nhưng thời lượng sử dụng được cải thiện đáng kể cho thấy Apple đang tập trung nhiều hơn vào hiệu quả năng lượng thay vì chỉ tăng kích thước viên pin. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max được hưởng lợi đồng thời từ viên pin lớn hơn và những cải tiến về hiệu suất năng lượng.

Tham khảo PhoneArena

