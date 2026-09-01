Tất cả người dân có SIM điện thoại chú ý thay đổi mới nhất từ 15/9

Trước ngày 15/9, người dùng cần kiểm tra thiết bị và SIM để đảm bảo liên lạc không bị ảnh hưởng.

Từ ngày 15/9/2026, các nhà mạng tại Việt Nam sẽ dừng phát sóng 2G trên toàn quốc. Người dùng điện thoại đời cũ cần sớm kiểm tra thiết bị, SIM và khả năng gọi thoại trên mạng 4G để tránh bị gián đoạn liên lạc.

Theo lộ trình chuyển đổi công nghệ di động, ngày 15/9/2026 sẽ đánh dấu thời điểm mạng 2G chính thức được tắt hoàn toàn tại Việt Nam. Đây là bước cuối trong quá trình loại bỏ công nghệ di động đã được sử dụng hơn 30 năm.

Không phải 2G đã được tắt từ năm 2024

Việc dừng mạng 2G thực tế đã được triển khai theo từng giai đoạn. Từ tháng 10/2024, các nhà mạng đã ngừng cung cấp dịch vụ cho những thuê bao sử dụng thiết bị chỉ hỗ trợ 2G.

Từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông sẽ dừng phát sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh)

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc toàn bộ mạng 2G đã ngừng hoạt động.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, hạ tầng 2G vẫn được duy trì để hỗ trợ một số thiết bị 4G chưa sử dụng VoLTE, cũng như phục vụ một số trường hợp kỹ thuật, roaming quốc tế và thiết bị chuyên dụng.

Vì vậy, 15/9/2026 mới là mốc mạng 2G được dừng phát sóng hoàn toàn trên phạm vi toàn quốc.

Điện thoại 4G vẫn có thể bị ảnh hưởng

Một trong những điểm người dùng dễ nhầm lẫn là cho rằng điện thoại hiển thị 4G thì chắc chắn không bị ảnh hưởng khi mạng 2G bị tắt.

Thực tế, một số điện thoại 4G vẫn có thể phụ thuộc vào mạng 2G để thực hiện cuộc gọi thoại nếu thiết bị không hỗ trợ hoặc chưa kích hoạt tính năng VoLTE (Voice over LTE).

Trong trường hợp này, sau khi 2G được tắt, người dùng vẫn có thể truy cập Internet bằng 4G nhưng có nguy cơ không thực hiện hoặc nhận được các cuộc gọi thoại thông thường.

Do đó, trước ngày 15/9, người dùng nên kiểm tra điện thoại có hỗ trợ VoLTE hay không và đảm bảo tính năng này đã được kích hoạt.

Những ai cần đổi điện thoại?

Nhóm chịu ảnh hưởng rõ nhất là người đang sử dụng các mẫu điện thoại chỉ hỗ trợ mạng 2G, thường là những mẫu điện thoại phổ thông đời cũ.

Sau khi mạng 2G dừng hoạt động, các thiết bị này sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ di động thông thường.

Người dùng cần chuyển sang thiết bị hỗ trợ 4G hoặc 5G. Với những người vẫn muốn sử dụng điện thoại phím bấm, có thể lựa chọn các mẫu feature phone hỗ trợ 4G và VoLTE thay vì nhất thiết phải chuyển sang smartphone.

Bên cạnh thiết bị, người dùng cũng nên kiểm tra SIM. Nếu SIM chưa hỗ trợ 4G/5G, cần liên hệ nhà mạng để được hướng dẫn chuyển đổi.

Việc dừng 2G nằm trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, qua đó giải phóng và tái sử dụng tài nguyên tần số cho các công nghệ mới như 4G, 5G.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, việc loại bỏ mạng 2G cũng giúp các nhà mạng giảm chi phí duy trì song song nhiều công nghệ, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tần số.

Đối với người dân, chuyển sang các thiết bị hỗ trợ 4G và 5G cũng tạo điều kiện tiếp cận nhiều dịch vụ số như ngân hàng điện tử, thanh toán không tiền mặt, định danh điện tử và các dịch vụ công trực tuyến.

Người dùng nên làm gì trước ngày 15/9?

Để tránh bị gián đoạn liên lạc, người dùng nên thực hiện ba bước:

- Kiểm tra điện thoại: Xác định thiết bị có hỗ trợ 4G/5G và VoLTE hay không.

- Kiểm tra SIM: Đảm bảo SIM đang sử dụng có thể kết nối mạng 4G/5G.

- Kiểm tra cuộc gọi: Thử thực hiện và nhận cuộc gọi khi điện thoại đang sử dụng mạng 4G, đồng thời kiểm tra tính năng VoLTE.

Nếu đang sử dụng điện thoại chỉ hỗ trợ 2G, người dùng cần chủ động đổi sang thiết bị hỗ trợ công nghệ mạng mới trước ngày 15/9. Việc chuẩn bị sớm sẽ giúp hạn chế nguy cơ mất liên lạc khi các trạm phát sóng 2G chính thức dừng hoạt động trên toàn quốc.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh

