Người Việt vung hơn 300 tỷ đồng chỉ để 'giữ chỗ' iPhone 18 Pro Max trong một đêm

Dù mức giá khởi điểm tăng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, sức hút của bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn xô đổ mọi kỷ lục khi thị trường Việt Nam ghi nhận hơn 300.000 đơn "xuống tiền" giữ chỗ, đẩy nhiều phiên bản màu hot vào tình trạng cháy hàng ngay trong đêm.

Từ 19h00 ngày 12/9, ngay khi Apple Store trực tuyến và các đại lý ủy quyền tại Việt Nam đồng loạt mở cổng đặt hàng, một cuộc đua giành suất sở hữu sớm iPhone thế hệ mới đã diễn ra đầy kịch tính. Để đảm bảo chắc chắn có máy trong những đợt giao hàng đầu tiên, người dùng buộc phải thanh toán khoản tiền cọc trị giá một triệu đồng.

Chỉ tính đến 10h sáng ngày 13/9, số liệu thống kê từ các chuỗi bán lẻ lớn cho thấy sự bùng nổ chưa từng có. Thị trường ghi nhận ít nhất 300.000 lượt khách hàng chuyển khoản thành công, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng Việt đã chi ra hơn 300 tỷ đồng chỉ để "giữ chỗ" cho siêu phẩm công nghệ này trong chưa đầy một ngày. Con số thực tế chắc chắn còn khổng lồ hơn khi doanh số từ Apple Store trực tuyến và hàng loạt đại lý nhỏ lẻ khác chưa được công bố.

Người Việt chi hơn 300 tỷ đồng để đặt cọc mua sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Cụ thể, tại hệ thống TopZone, số lượng người đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lên đến 190.000 lượt với hơn 170.000 khách đã thanh toán tiền cọc. Con số này cao gấp đôi ở cùng thời điểm năm ngoái khi dòng sản phẩm iPhone 17 series ra mắt.

Đại diện hệ thống bán lẻ này cho biết: "Ngay từ giai đoạn nhận thông tin, TopZone đã ghi nhận mức độ quan tâm rất tích cực dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. So với mùa iPhone năm trước, lượng khách hàng chủ động tìm hiểu thông tin và để lại thông tin quan tâm năm nay đã tăng hơn gấp đôi. Điều này cho thấy sức hút của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang cao hơn đáng kể so với mùa trước, khi người dùng có xu hướng tìm hiểu sớm và chủ động chuẩn bị cho nhu cầu sở hữu ngay từ trước thời điểm mở bán."

Ngoài phiên bản màu mới Đỏ Rượu Vang (Burgundy), màu xanh Băng Thanh (Glacier) cũng rất được ưa chuộng

Các ông lớn khác trong ngành cũng liên tục báo tin vui với Viettel Store thu về 57.000 lượt cọc, CellphoneS xấp xỉ 40.000 lượt, trong khi Di Động Việt có gần 23.000 người trả tiền giữ máy. Hoàng Hà Mobile cũng tạo dấu ấn riêng với 9.000 đơn chốt thành công chỉ sau 10 phút mở cổng và dự kiến cán mốc 18.000 đơn sau một ngày. Đáng chú ý, năm ngoái toàn bộ bốn dải sản phẩm iPhone 17 series mới thu hút 100.000 lượt đặt trong ngày đầu tiên, thì năm nay chỉ với hai mẫu Pro và Pro Max mở bán sớm, Apple đã tạo ra một cú hích lịch sử.

Đúng như truyền thống mỗi mùa iPhone mới, phiên bản cao cấp nhất đi kèm màu sắc độc quyền luôn là tâm điểm săn lùng của giới công nghệ. Thống kê từ Di Động Việt cho thấy dòng 18 Pro Max chiếm thế áp đảo tuyệt đối với 84% lượng đặt hàng, trong đó phiên bản dung lượng 256GB chiếm 75%. Đặc biệt, sắc Đỏ Rượu Vang (Burgundy) nhanh chóng trở thành màu "quốc dân" khi chiếm tới 66% lượt lựa chọn, cùng với xanh Băng Thanh (Glacier) là những lựa chọn chủ yếu.

Chính vì lượng người đổ xô săn lùng các phiên bản hot này quá lớn, các lô hàng đợt đầu gần như bốc hơi ngay lập tức. Những người dùng chậm chân đặt mua iPhone 18 Pro Max 256GB màu đỏ ở thời điểm hiện tại đang ngậm ngùi nhận thông báo thời gian giao máy bị lùi sang tận tháng 11.

Theo thông tin từ đại lý, phiên bản iPhone 18 Pro Max với bộ nhớ 256GB được săn đón nhiều nhất

Mức chi tiêu kỷ lục này càng trở nên đáng kinh ngạc khi giá bán của thế hệ iPhone 18 Pro không hề rẻ. Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro có mức giá khởi điểm từ 38,99 triệu đồng cho bản 256GB, nhỉnh hơn 4 triệu so với thế hệ trước, và lên tới 77,99 triệu đồng cho bản 2TB. Dòng iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,99 triệu đến 80,99 triệu đồng.

Sức mua điên cuồng này phần lớn được lý giải bởi những đột phá công nghệ ấn tượng vừa trình làng tại sự kiện "Surprise and Shine". Việc Apple lần đầu tiên đưa công nghệ khẩu độ tùy chỉnh lên chiếc smartphone của hãng cùng hệ thống camera Fusion 48 megapixel sử dụng sáu lá khẩu cắt bằng laser đã đánh trúng tâm lý khát khao trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp của người dùng cao cấp, biến iPhone 18 Pro Max thành biểu tượng công nghệ đáng sở hữu nhất dịp cuối năm.

Ảnh: Gizmodo, Tom's Guide