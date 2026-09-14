3 mẫu iPhone mới nhất vừa bị Apple "khai tử"

Sau khi thế hệ iPhone 18 ra mắt, Apple đã âm thầm gỡ bỏ ba mẫu iPhone này khỏi cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam.

Sau khi chính thức trình làng bộ ba iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone Duo hoàn toàn mới, Apple đã thực hiện một động thái quen thuộc là âm thầm ngừng kinh doanh hàng loạt thiết bị đời cũ. Cụ thể, trên cửa hàng trực tuyến của hãng tại thị trường Việt Nam, ba sản phẩm gồm iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 16 Plus đã chính thức biến mất. Động thái dọn đường chiến lược này nhằm tập trung hoàn toàn sự chú ý của người tiêu dùng vào các thế hệ sản phẩm mới nhất chuẩn bị lên kệ.

Bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đã chính thức bị "khai tử"

Mặc dù bị gỡ khỏi trang chủ Apple, những mẫu máy này vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi thị trường mà tiếp tục được kinh doanh rộng rãi tại các đại lý ủy quyền. Bước vào giai đoạn cuối của vòng đời, đây lại là thời điểm vàng để người dùng sở hữu các thiết bị cao cấp với mức giá được ưu đãi mạnh. Hiện tại, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB đang được các đại lý điều chỉnh giảm, chạm mức giá lần lượt là 32 triệu đồng và 34,5 triệu đồng. Riêng mẫu iPhone 16 Plus phiên bản 128GB dù không quá ồn ào nhưng vẫn duy trì sức bán vô cùng ổn định với mức giá khoảng 25 triệu đồng.

Cùng chung số phận là mẫu iPhone 16 Plus

Đáng chú ý nhất trong số các thiết bị vừa ngừng sản xuất chính là iPhone 17 Pro Max. Chiếc điện thoại này được giới chuyên môn đánh giá là một trong những mẫu iPhone giữ giá tốt nhất từ trước đến nay, chỉ giảm khoảng 9% sau gần một năm ra mắt. Thống kê từ nhiều hệ thống bán lẻ lớn cho thấy, iPhone 17 Pro Max luôn là trụ cột doanh thu khi chiếm tới 50-70% tổng lượng iPhone bán ra, duy trì mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 40-50% bất chấp sự cận kề của thế hệ mới.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max vẫn được rất nhiều khách hàng săn đón và đang có mức giá ổn định

Trong khi các dòng máy cũ đang tạo nên cơn sốt về giá, thế hệ iPhone 18 lại thu hút sự quan tâm khổng lồ từ giới yêu công nghệ. Theo kế hoạch, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ chính thức đến tay người dùng Việt Nam vào ngày 18/9/2026. Các hệ thống bán lẻ lớn đồng loạt ghi nhận lượng truy cập đăng ký nhận thông tin và đặt cọc tăng đột biến.

Dữ liệu thống kê ban đầu cho thấy thị hiếu của người dùng Việt đối với dòng máy cao cấp nhất vẫn không thay đổi, khi iPhone 18 Pro Max áp đảo với 60% tổng lượng đăng ký quan tâm. Sự xuất hiện của mẫu máy iPhone Duo cũng nhanh chóng chiếm lĩnh 30% sự chú ý, bỏ lại iPhone 18 Pro với 10%. Đặc biệt, phiên bản màu đỏ Burgundy đang trở thành tâm điểm tìm kiếm, minh chứng cho việc sức hút của thế hệ iPhone năm nay không chỉ nằm ở công nghệ tiên tiến mà còn ở những tùy chọn màu sắc mang đậm tính thời trang và cá nhân hóa.