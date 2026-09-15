Phát hiện chiếc ví chứa gần 400 USD và loạt giấy tờ tiếng nước ngoài, Công an vào cuộc xác minh

Đang lượm vỏ chai, người phụ nữ bất ngờ nhặt được chiếc ví chứa gần 400 đô la cùng loạt giấy tờ tiếng nước ngoài. Không một chút mảy may tham lam, người phụ nữ đã mang thẳng đến công an trong đêm để tìm chủ nhân.

Ngày 15/9, Công an phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) cho biết, vừa hỗ trợ người dân tìm lại ví chứa nhiều tiền USD trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 14/9, bà Đ.T.T. (SN 1965) đang đi lượm đồ ve chai để mưu sinh thì nhìn thấy trước cổng một ngôi nhà trên đường DD6 có một chiếc ví rơi trên mặt đất.

Người đàn ông nhận lại tài sản đánh rơi. Ảnh: CACC

Số tài sản bên trong chiếc ví cùng loạt giấy tờ. Ảnh: CACC

Cầm chiếc ví trên tay, bà nhìn thấy bên trong có những tờ tiền lạ và các giấy tờ toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài. Bà cầm về hỏi mọi người thì biết đó là tiền thật, nên ngay trong buổi tối đã đem đến Công an phường với suy nghĩ trong đầu: “Của ai bị rơi thì tìm người trả lại”.

Công an phường sau khi tiếp nhận thông tin đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tìm người trả lại.

Khoảng hơn 7h ngày 15/9, người bị mất số giấy tờ trên đã được xác định là anh P.T.D. (SN 1971). Sau khi nhận được điện thoại, anh D. đã đến Công an phường nhận lại giấy tờ trên.

Anh D. cho biết, bản thân sinh sống ở Mỹ, mới trở về Việt Nam chơi và đang sinh sống trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận. Hôm qua, trong lúc đi dự tiệc cưới về, anh bị rơi chiếc ví, bên trong có khoảng gần 400 đô la.

Anh D. cảm ơn chân thành đến bà T., một người phụ nữ thân thương và tốt bụng; cảm ơn Công an phường Đông Hưng Thuận đã nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ kết nối để người đánh mất tìm lại được tài sản.