Người phụ nữ đánh rơi 1,3 cây vàng và hơn 15 triệu đồng

Đánh rơi 1,3 cây vàng cùng hơn 15 triệu đồng tiền mặt trên đường về nhà, người phụ nữ ở Quảng Ngãi may mắn được lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, tìm lại toàn bộ tài sản chỉ sau khoảng 12 giờ.

Ngày 5/7, công an xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết, Công an xã vừa hoàn tất thủ tục trao trả 1,3 cây vàng cùng hơn 15 triệu đồng tiền mặt cho bà Đinh Thị Hoách (62 tuổi, trú thôn Gò Găng, xã Sơn Hà) sau khi số tài sản này bị đánh rơi.

Bà Hoách nhận lại số tài sản lớn bị đánh rơi nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an. Ảnh CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 4/7, bà Hoách di chuyển từ khu vực trụ sở UBND xã Sơn Thượng (cũ) về ngã ba Lý Nghiệp (thôn Gò Găng) thì không may làm rơi số vàng và tiền mặt . Ngay sau đó, bà đến Công an xã Sơn Hà trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Hà khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát địa bàn, thu thập thông tin từ người dân và các nguồn liên quan. Chỉ sau khoảng 12 giờ, lực lượng công an đã xác định được người nhặt số tài sản.

Theo cơ quan chức năng, người nhặt được tài sản là một công nhân vận hành máy đào đang làm việc tại xã Trà Vân, TP. Đà Nẵng. Do bận công việc đột xuất và chưa xác định được chủ sở hữu, người này đã cẩn thận cất giữ toàn bộ tài sản, đồng thời chủ động liên hệ Công an xã Sơn Hà để thống nhất thời gian bàn giao.

Ban đầu, người nhặt của rơi dự kiến đến ngày 6/7 mới có thể trực tiếp trao lại tài sản vì quãng đường di chuyển xa và điều kiện đi lại không thuận lợi.

Để sớm bảo đảm quyền lợi cho người dân, Công an xã Sơn Hà đã chủ động phối hợp với công an các xã Sơn Tây và Sơn Tây Thượng, hẹn gặp người nhặt được tài sản tại thôn Mang He, xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi), khu vực giáp ranh với xã Trà Vân, TP. Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc chiều 5/7, sau khi được lực lượng chức năng giải thích và hướng dẫn các thủ tục liên quan, người nhặt được của rơi đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tài sản. Công an xã Sơn Hà sau đó hoàn tất thủ tục, trao trả đầy đủ số vàng và tiền mặt cho bà Đinh Thị Hoách.