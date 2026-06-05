Việc tát cạn giếng cũng vô tình biến cuộc tìm kiếm thành một "ngày hội bắt cá" của dân làng bởi khi giếng được tát cạn, dưới lòng giếng cũng phát hiện rất nhiều cá to.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện có phần hy hữu xảy ra tại giếng làng ở thôn Thượng Thụy (xã Hoài Đức, Hà Nội). Theo nội dung bài đăng thì một người đàn ông đi bơi ở giếng làng đã vô tình làm rơi sợi dây chuyền vàng 1 cây. Để tìm lại tài sản, gia đình đã thuê người tới tát cạn giếng. Trong lúc này, có rất nhiều người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh để theo dõi sự việc, cũng có nhiều người tình nguyện xuống hỗ trợ giúp gia đình tìm lại tài sản khi giếng được tát cạn.

Hình ảnh giếng làng đã được tát cạn.

Nhân vật chính được nhắc tới trong bài chia sẻ là vợ chồng anh Phan Hiệp và chị Phương Linh (cùng trú tại thôn Thượng Thụy, xã Hoài Đức, Hà Nội). Theo chia sẻ của chị Phương Linh trên Thanh Niên, do thời tiết Hà Nội nắng nóng, anh Hiệp đã đưa con trai 10 tuổi xuống giếng làng tắm và tập bơi. Trong quá trình này, anh Hiệp đã vô tình làm rơi sợi dây chuyền vàng. Thời điểm phát hiện, nước ở giếng cũng đã đục và khá sâu nên anh Hiệp lên bờ, thông báo sự việc cho vợ.

Theo chị Linh, ngay sau đó, gia đình đã nhờ người quen huy động cùng lúc 4 máy bơm công suất lớn để hút nước liên tục từ giếng, tìm lại tài sản. Sợi dây chuyền 1 cây vàng này được vợ chồng chị Linh mua cách đây 10 năm, khi giá khoảng 36 triệu đồng/cây vàng.

Đến chiều tối 2/6 nước trong giếng cơ bản được hút cạn.Trong thời gian hút nước, rất đông người dân trong làng cũng tập trung tại đây theo dõi. Đặc biệt là lúc nước giếng đã cạn, rất đông người dân tự nguyện xuống hỗ trợ, rà soát từng chút một để tìm dây chuyền.

Sau khoảng 30 phút, chiếc dây chuyền đã được tìm thấy tại đúng vị trí mà anh Hiệp đã làm rơi. Việc tát cạn giếng cũng vô tình biến cuộc tìm kiếm thành một "ngày hội bắt cá" của dân làng bởi khi giếng được tát cạn, dưới lòng giếng cũng phát hiện rất nhiều cá to.

Người dân xuống lòng giếng hỗ trợ gia đình mò tìm lại tài sản.

Bên cạnh đó, thông tin thêm với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng thôn Thượng Thụy, xác nhận sự việc trên là có thật. Theo ông Thành, sau khi làm rơi sợi dây chuyền vàng xuống giếng, anh Phan Hiệp đã mò tìm nhưng không thành công do mực nước sâu. Gia đình sau đó trình bày nguyện vọng với chính quyền thôn và được tạo điều kiện tát nước giếng để tìm kiếm tài sản.

“ Hy vọng sau đợt tát nước này, giếng làng sẽ được thay nguồn nước mới, sạch sẽ hơn, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường khu vực” , ông Thành nói trên Thanh Niên.