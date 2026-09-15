Đúng 0h ngày 16/9: Một "huyền thoại" tại Việt Nam sẽ khép lại sứ mệnh lịch sử sau 3 thập kỷ

Kể từ 0h ngày 16/9 mạng 2G sẽ tắt sóng hoàn toàn, khép lại chặng đường hơn 30 năm tại Việt Nam.

Lộ trình tắt sóng công nghệ di động 2G đã được cơ quan quản lý lên kế hoạch từ năm 2019 và được chia theo 2 giai đoạn.

Lộ trình tắt sóng công nghệ di động 2G đã được cơ quan quản lý lên kế hoạch từ năm 2019 và chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ 0h ngày 16/10/2024): Dừng cung cấp dịch vụ cho các thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM (máy 2G-only), ngoại trừ một số khu vực đặc biệt như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các nhà giàn DK. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, hạ tầng 2G tiếp tục được duy trì để hỗ trợ các thuê bao dùng máy 3G/4G đời cũ chưa có VoLTE, đồng thời các nhà mạng chủ động tắt dần các trạm 2G ở khu vực không còn phát sinh lưu lượng.

Giai đoạn 2 (từ 0h ngày 16/9/2026): Tắt sóng 2G hoàn toàn trên phạm vi toàn quốc, khép lại hành trình phục vụ người dùng suốt hơn ba thập kỷ.

Sau khoảng thời gian hai năm chuyển tiếp, mạng di động 2G tại Việt Nam sẽ dừng hoạt động hoàn toàn vào tháng 9/2026, khép lại hành trình phục vụ người dùng suốt hơn ba thập kỷ.

Để chuẩn bị cho việc ngắt sóng hoàn toàn, từ giữa tháng 7/2026, các doanh nghiệp viễn thông đã gửi tin nhắn hướng dẫn khách hàng kiểm tra và bật chế độ cuộc gọi VoLTE hoặc 4G/5G trên thiết bị. VoLTE là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi chất lượng cao trực tiếp trên mạng 4G, rút ngắn thời gian kết nối và duy trì truy cập Internet tốc độ cao trong lúc đàm thoại mà không cần hạ về băng tần 2G.

Tuy đa phần smartphone chính hãng ra mắt những năm gần đây đã bật sẵn VoLTE, một số dòng máy đời cũ hoặc hàng xách tay có thể chưa kích hoạt hoặc không hỗ trợ. Với các thiết bị này, khi 2G tắt sóng, người dùng sẽ không thể thực hiện hay nhận cuộc gọi dù vẫn truy cập được Internet bằng 4G.

Nhà mạng khuyến nghị người dùng thực hiện các bước sau để tránh gián đoạn dịch vụ:

Kiểm tra và kích hoạt VoLTE: Truy cập phần cài đặt mạng di động trên điện thoại để bật tính năng cuộc gọi 4G/VoLTE.

Đổi SIM 4G/5G: Kiểm tra và đổi sang SIM 4G/5G tại các điểm giao dịch nếu vẫn đang dùng SIM cũ.

Nâng cấp thiết bị: Trường hợp máy không hỗ trợ VoLTE, người dùng cần nâng cấp lên smartphone hoặc các dòng điện thoại phím bấm (feature phone) thế hệ mới có hỗ trợ 4G và VoLTE.

Liên hệ hỗ trợ: Khách hàng có thể liên hệ tổng đài hoặc đến cửa hàng giao dịch của nhà mạng để kiểm tra độ tương thích của thiết bị.

Được thương mại hóa tại Việt Nam từ năm 1993, mạng 2G đến nay đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Việc dừng công nghệ cũ giúp giải phóng tài nguyên tần số và tối ưu hóa hạ tầng, phục vụ cho việc mở rộng vùng phủ sóng 4G, phát triển 5G cũng như nghiên cứu 6G trong tương lai. Theo kế hoạch, mạng 3G dự kiến cũng sẽ tiếp tục dừng hoạt động từ tháng 9/2028.