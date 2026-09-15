Công an vừa phát đi cảnh báo về 1 thủ đoạn lừa đảo đang nhắm tới sinh viên dịp đầu năm học

Lợi dụng tâm lý loay hoay tìm chỗ ở của tân sinh viên mỗi dịp nhập học, các "chủ nhà đóng thế" đã dàn dựng kịch bản thuê ngắn hạn căn hộ cao cấp để dẫn khách đi xem trực tiếp khiến nhiều người sập bẫy.

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa phát đi cảnh báo, chỉ rõ thủ đoạn lừa tiền cọc phòng trọ, với thủ đoạn ngày càng tinh vi cùng các biện pháp giúp tân sinh viên tự bảo vệ tài sản.

Theo PC02, vào mùa tựu trường, nhu cầu tìm phòng trọ của học sinh, sinh viên tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng để giăng “bẫy” tiền cọc. Các đối tượng dùng thủ đoạn đăng phòng trọ với hình ảnh đẹp, giá “hời”, vị trí thuận tiện để thu hút người tìm thuê; Yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc phí giữ phòng trước khi được xem nhà hoặc ký hợp đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng viện nhiều lý do để không giao phòng, trì hoãn hoàn tiền rồi chặn liên lạc.

Theo PC02, thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là đánh vào tâm lý "sợ bỏ lỡ" (FOMO) của người đi tìm phòng. Ngay khi tân sinh viên vừa đăng bài tìm chỗ ở lên các hội nhóm mạng xã hội, những kẻ gian lập tức nhảy vào nhắn tin, nhiệt tình đóng vai môi giới như: "Anh/chị môi giới miễn phí cho khách, chủ nhà lo phí rồi".

Đồng thời, đối tượng gửi toàn hình ảnh phòng đẹp, giá rẻ, đúng khu vực bạn cần. Thậm chí đối tượng inbox thêm với tân sinh viên rằng “Nhiều người hỏi lắm, em chuyển cọc 1 tháng giữ chỗ đi không người khác chốt mất".

Tin tưởng, nhiều tân sinh viên chuyển tiền cho đối tượng. Ngay khi nhận tiền, đối tượng lập tức block, bốc hơi không dấu vết.Tinh vi hơn, nhiều đối tượng còn giăng bẫy theo kịch bản "chủ nhà một ngày" khiến ngay cả người cẩn thận cũng sập bẫy. Kẻ gian bỏ tiền thuê ngắn hạn các căn hộ, phòng trọ cao cấp theo ngày, sau đó tự nhận mình là chủ nhà rồi dẫn sinh viên đến xem trực tiếp.

Khi tân sinh viên thấy phòng ốc có thật, nội thất sang xịn mà giá lại hời, nạn nhân không ngần ngại ký hợp đồng và sẵn sàng đặt cọc 6 tháng tiền nhà. Tới thời điểm tân sinh viên dọn đồ tới thì mới ngã ngửa khi chủ nhà thật xuất hiện cùng đầy đủ giấy tờ hợp pháp yêu cầu rời đi, còn "chủ nhà đóng thế" đã cao chạy xa bay cùng số tiền lớn.

Phòng PC02 khuyến cáo các tân sinh viên cần kiểm tra kỹ thông tin người cho thuê và quyền sở hữu/quyền cho thuê; Trực tiếp xem phòng, xác minh địa chỉ và tình trạng phòng.

Bên cạnh đó là cần đọc kỹ hợp đồng, các điều khoản về tiền cọc và hoàn cọc trước khi ký; Hạn chế chuyển tiền khi chưa xác minh rõ người nhận và giao dịch; Lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, hợp đồng, chứng từ chuyển tiền để làm căn cứ khi cần thiết.