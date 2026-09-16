Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, Hà Nội có nơi dự báo mưa trên 250mm

Hôm nay (16/9) đến hết ngày mai, mưa lớn tiếp tục bao trùm khu vực miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An, trong đó Hà Nội nằm trong vùng tâm mưa với cường độ mưa lớn nhất có thể vượt 250mm.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới liên tiếp đưa các vùng mây dông từ ngoài biển vào, đêm qua và sáng sớm nay (16/9), mưa lớn tiếp tục bao trùm khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ), các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ).

Lượng mưa tính từ 19h ngày 15/9 đến 3h ngày 16/9 có nơi trên 100mm như tại trạm Ninh Bình 131mm, Bình Sơn (Phú Thọ) 113mm, Thanh Tân (Thanh Hóa) 138mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 173mm.

Hà Nội tiếp tục nằm trong vùng tâm mưa khi lượng mưa từ 7h sáng qua (15/9) đến 6h sáng nay (16/9) vượt 100mm ở nhiều điểm đo, trong đó mưa lớn nhất ở xã Mỹ Đức 158mm, Phú Xuyên 143mm, Hải Bối (huyện Đông Anh cũ) 140mm, phường Hai Bà Trưng 112mm, Yên Sở 104mm. Các khu vực còn lại mưa phổ biến từ 50-100mm.

Hà Nội tiếp tục là tâm mưa trong hai ngày 16-17/9. Ảnh: Hùng Nguyễn.

Dự báo từ hôm nay (16/9) đến ngày mai, mưa lớn tiếp tục bao trùm miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An. Trong đó, vùng tâm mưa là các tỉnh/thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Bắc Nghệ An và phía Nam Lào Cai (Yên Bái cũ).

Lượng mưa khu vực này trong hai ngày 16-17/9 phổ biến từ 70-170mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An hai ngày 16-17/9 cũng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Ngoài ra, chiều và đêm 16/9, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai cũng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin về mưa dông trên đất liền theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn/.