Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt

Hôm nay (15/9), Hà Nội mưa rả rích cả ngày, gây khó khăn cho việc đi lại. Đến chiều, mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường, cây cầu bắc qua sông Hồng ùn tắc, người dân chật vật về nhà.