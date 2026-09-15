Công an kiểm tra cơ sở Massage Bony 5 lúc 22h30, phát hiện 3 đôi nam nữ trong căn phòng kín: Bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Khang và Trần Trí Thức

Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Khang và Trần Trí Thức sau khi kiểm tra Massage Bony 5 ở Phú Quốc, phát hiện 3 đôi nam nữ có dấu hiệu mua bán dâm trong các phòng.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Khang, sinh năm 1997; Trần Trí Thức, sinh năm 1983, cùng ngụ khu phố Đường Bào Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm” quy định tại Điều 327 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Trí Thức (trái) và Nguyễn Hoàng Khang (Ảnh: Phan Giang/Công an tỉnh An Giang)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13/8/2026, lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc tiến hành kiểm tra hành chính Cơ sở kinh doanh dịch vụ Massage Bony 5, thuộc khu phố Đường Bào Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra, tại 3 phòng của cơ sở, lực lượng Công an phát hiện tại mỗi phòng có một đôi nam nữ, gồm một khách người Hàn Quốc và một nhân viên người Việt Nam, có dấu hiệu thực hiện hành vi mua bán dâm.

Lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa những người có liên quan về Công an đặc khu Phú Quốc để xác minh, làm rõ.

Quá trình làm việc, Trần Thí Thức và Nguyễn Hoàng Khang khai nhận là những người trực tiếp tư vấn giá và thỏa thuận việc mua dâm giữa khách với nhân viên tại cơ sở massage. Khi khách đồng ý, Thức và Khang thu tiền, đưa khách lên phòng, sau đó điều nhân viên vào để thực hiện việc mua bán dâm với khách.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.