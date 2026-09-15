Nóng: CITIGYM thông báo sắp dừng hoạt động 2 chi nhánh tại TP.HCM

Kể từ ngày 1/10/2026, CITIGYM Vạn Hạnh Mall và CITIGYM Điện Biên Phủ cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động tại địa điểm hiện tại.

Trong thông cáo báo chí vừa phát hành chiều 15/9, CITIGYM cho biết kể từ ngày 1/10/2026, CITIGYM Vạn Hạnh Mall và CITIGYM Điện Biên Phủ (TP.HCM) sẽ tạm ngưng hoạt động tại địa điểm hiện tại để thực hiện kế hoạch di dời đến các mặt bằng sở hữu của chủ đầu tư và tái cơ cấu hoạt động, phân bổ nguồn lực phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của thị trường và hội viên.

Hệ thống đồng thời đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ cho hội viên.

Cụ thể với hội viên sở hữu gói tập tại một chi nhánh (Express, Off-peak, Classic), CITIGYM đề xuất nâng cấp miễn phí hạng thẻ Classic Plus (tập luyện nhiều chi nhánh trên toàn hệ thống CITYGYM), đồng thời giữ nguyên số tháng còn lại của hợp đồng và tặng voucher giảm giá 30% khi mua hợp đồng tái ký.

Với hội viên sở hữu gói tập nhiều chi nhánh (Classic Plus trở lên) mua trực tiếp và có lịch sử check-in tại 2 chi nhánh Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ trong 6 tháng gần nhất, CITIGYM đề xuất tặng thêm tháng tập đồng hạng thẻ, đồng thời tặng voucher giảm giá 30% khi mua hợp đồng tái ký.

Danh sách hội viên thuộc các nhóm trên sẽ được hệ thống CITIGYM tự động lọc theo điều kiện và chủ động liên hệ hoặc hỗ trợ hội viên tra cứu chi tiết, với mục tiêu đảm bảo quyền lợi theo hợp đồng, tư vấn phương án phù hợp và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hành trình luyện tập của hội viên.

Ngoài ra, với một số phản hồi gần đây về việc một số dịch vụ chưa đạt chuẩn mực kỳ vọng cũng như sự thay đổi cục bộ về lịch trình đã ít nhiều gây ra bất tiện, CITIGYM cho biết đang nhanh chóng khắc phục để đảm bảo công tác dịch vụ, sắp xếp linh hoạt hơn giờ hoạt động, khẩn trương hoàn thiện các phương án nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi và sự an tâm cho hội viên.

Đồng thời, CITIGYM cho biết đảm bảo thực hiện đầy đủ các trách nhiệm đối với người lao động.

CITYGYM đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn hệ thống

Động thái này diễn ra trong bối cảnh làn sóng dừng hoạt động đã lan ra nhiều phòng tập trong loạt chuỗi gym lớn từ California, Elite Fitnes… đến CORE Fitness & Yoga. Nếu nhìn vào bức tranh rộng hơn, làn sóng thu hẹp của các chuỗi gym thực chất đã bắt đầu từ sau Covid-19 với các thương hiệu như Fit24, Getfit Gym & Yoga...

Từng tăng trưởng bình quân khoảng 20% một năm trong thập kỷ qua, CITYGYM cho rằng thị trường gym và fitness đang gặp thách thức ngắn hạn, do khách hàng siết chi tiêu, cạnh tranh cao.

Ngành gym và fitness đang cho thấy những áp lực bủa vây lớn, từ chi phí thuê mặt bằng, chi phí đầu tư cao cùng với đó là hàng loạt chi phí vận hành, bảo trì, nâng cấp thiết bị máy móc để giữ chân hội viên và cạnh tranh với đối thủ. Ngược với chi phí tăng là thách thức lớn trong việc giữ doanh thu khi thị trường Fitness đang có những chuyển biến về nhu cầu khách hàng, hành vi sử dụng dịch vụ và mô hình vận hành.

Trước thực trạng thị trường như vậy, CITIGYM cho biết lựa chọn chủ động điều chỉnh để thích ứng, thay vì duy trì một mô hình không còn phù hợp với thực tế thị trường. CITIGYM sẽ sắp xếp lại hệ thống để hướng đến một mô hình tinh gọn, hiệu quả và thuận tiện, qua đó tạo nền tảng phù hợp cho chặng đường tiếp theo.

Kế hoạch tái cấu trúc sẽ được triển khai qua nhiều bước, bao gồm sắp xếp lại mạng lưới câu lạc bộ, tinh gọn hệ thống vận hành, triển khai các phương thức vận hành hiệu quả hơn và thuận tiện hơn cho khách hàng, đồng thời từng bước tối ưu trải nghiệm luyện tập, phát triển chương trình và nâng cấp cơ sở vật chất.