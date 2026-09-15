Tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam rút ngắn thời gian từ TP.HCM đến Đà Lạt còn 3 giờ, do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư có diễn biến mới

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài gần 66km vừa được xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng hoàn thiện ngay từ đầu, thay vì đầu tư theo quy mô phân kỳ rồi mở rộng sau, với phương án này có thể tiết kiệm khoảng 422 tỷ đồng.

Chiều 14/9, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là một phần của tuyến Dầu Giây - Liên Khương, dài khoảng 65,88km, trong đó 11,91km qua Đồng Nai và 53,97km qua Lâm Đồng. Tuyến kết nối cao tốc Dầu Giây - Tân Phú với khu vực Bảo Lộc, đóng vai trò tăng cường kết nối Lâm Đồng với vùng Đông Nam Bộ.

Dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông cấp I, thiết kế với vận tốc 80km/giờ. Theo phương án phân kỳ, tuyến có 4 làn xe, nền đường rộng 17m; khi hoàn chỉnh sẽ mở rộng nền đường lên 22m, bổ sung 2 làn dừng khẩn cấp liên tục.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 500,64ha đất, gồm 86,34ha tại Đồng Nai và 414,3ha tại Lâm Đồng. Công trình được triển khai theo hình thức BOT, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2027.

Phối cảnh dự án.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định xem xét việc điều chỉnh phạm vi, quy mô, địa điểm, thời gian thực hiện và sơ bộ tổng mức đầu tư. Đáng chú ý, phương án được đề xuất là đầu tư hoàn thiện tuyến cao tốc ngay từ đầu thay vì xây dựng theo quy mô phân kỳ rồi mở rộng sau.

Theo đánh giá, nếu làm theo phương án phân kỳ, dự án có thể phải thi công nhiều lần, đồng thời điều chỉnh hoặc phá dỡ một số hạng mục đã đầu tư như hệ thống thoát nước, hầm dân sinh, công trình gia cố, biển báo và vạch sơn. Việc này có thể ảnh hưởng đến khai thác, phát sinh chi phí và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo tính toán sơ bộ, đầu tư hoàn thiện ngay từ đầu có thể tiết kiệm khoảng 422 tỷ đồng so với phương án xây dựng theo quy mô phân kỳ rồi mở rộng sau này.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được khởi công ngày 19/12/2025. Tuyến được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống khoảng 3 giờ, đồng thời giảm tải Quốc lộ 20.

Với hướng tuyến qua khu vực rừng và địa hình đặc trưng của Lâm Đồng, công trình được ví là tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển du lịch, công nghiệp và logistics cho khu vực phía Nam Lâm Đồng.