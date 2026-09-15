Bé gái sơ sinh bị bỏ trước cửa nhà dân kèm mảnh giấy nhắn "mẹ là sinh viên lầm lỡ"

Một bé gái sơ sinh được người dân phát hiện trong túi xách đặt trước cửa nhà ở xã Nam Phước, TP Đà Nẵng. Cạnh cháu bé có bình sữa, bỉm và mảnh giấy viết tay, trong đó người viết xưng là mẹ, cho biết mình là sinh viên “lầm lỡ” và nhờ người có điều kiện nuôi giúp.

Ngày 15/9, UBND xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) đang phát thông báo rộng rãi để tìm người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 13/9, ông Phạm Văn Hiệp (38 tuổi, trú thôn Duy Vinh) phát hiện một túi xách màu đen có mở nắp đặt trước cửa nhà.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân. Ảnh: Duy Xuyên

Kiểm tra bên trong, ông Hiệp phát hiện một bé gái sơ sinh. Cháu được quấn khăn màu xanh da trời, đeo bao tay, đội mũ màu trắng kem và quấn tã.

Vợ chồng ông Hiệp sau đó đưa bé vào nhà chăm sóc tạm thời và trình báo chính quyền địa phương.

Bé gái sơ sinh được người dân chăm sóc sau khi phát hiện trước cửa nhà ở xã Nam Phước. Ảnh: Nguyễn Nở

Trong túi xách còn có một bình sữa, một chiếc bỉm và mảnh giấy viết tay. Nội dung mảnh giấy cho thấy người viết xưng là mẹ của cháu bé, cho biết mình là sinh viên “lầm lỡ”, hiện không đủ điều kiện chăm sóc con nên nhờ người có điều kiện nuôi giúp.

Mảnh giấy cũng ghi cháu bé sinh ngày 9/9/2026 và mong người nhận được cháu yêu thương, chăm sóc.

Mảnh giấy viết tay được đặt cùng bé gái. Ảnh: Duy Xuyên

Sau khi tiếp nhận trình báo, UBND xã Nam Phước chỉ đạo Công an xã, Trạm Y tế và Phòng Văn hóa - Xã hội lập biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để chăm sóc, bảo đảm an toàn cho bé.

Địa phương hiện thông báo rộng rãi để tìm cha, mẹ đẻ của cháu. Người có thông tin liên quan có thể liên hệ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nam Phước, số 468 Hùng Vương, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng; hoặc số điện thoại 0905.577.709 của bà Nguyễn Thị Mai, chuyên viên của phòng.

Thông báo của UBND xã Nam Phước về việc tìm cha, mẹ đẻ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo thông báo, sau 7 ngày kể từ ngày ban hành, nếu không nhận được thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu bé, UBND xã Nam Phước sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định pháp luật.