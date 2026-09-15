Nguyễn Đức Khiêm 67 tuổi ra đầu thú sau 40 năm lẩn trốn

Trong thời gian lẩn trốn, nhằm đối phó với sự truy bắt của lực lượng Công an, Khiêm đã 4 lần thay đổi tên, thường xuyên di chuyển, thay đổi nơi cư trú.

Công an TP Hải Phòng ngày 14/9/2026 cho biết, Công an xã Nam An Phụ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các đối tượng truy nã. Qua đó, đơn vị vừa vận động thành công đối tượng Nguyễn Đức Khiêm, sinh 1959, đang lẩn trốn tại phường Tân Phú, TP Đồng Nai ra đầu thú sau 40 năm lẩn trốn lệnh truy nã, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo hồ sơ, Nguyễn Đức Khiêm, sinh năm 1959, hộ khẩu thường trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nay là xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng, bị cơ quan Công an xử lý về hành vi trộm cắp tài sản của công dân. Trong thời gian chấp hành án, lợi dụng quá trình lao động, Khiêm bỏ trốn.

Ngày 2/4/1986, Trại giam Hoàng Tiến ra lệnh truy nã Nguyễn Đức Khiêm. Trong thời gian lẩn trốn, nhằm đối phó với sự truy bắt của lực lượng Công an, Khiêm đã 4 lần thay đổi tên, thường xuyên di chuyển, thay đổi nơi cư trú; lựa chọn những địa bàn giáp ranh, hẻo lánh, ít người qua lại để tránh sự quản lý của chính quyền địa phương.

Trước tình hình đó, Tổ công tác Công an xã Nam An Phụ do Thiếu tá Vũ Tuấn Anh, Trưởng Công an xã, làm Tổ trưởng đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phân tích, đánh giá thông tin, nhận định các khả năng liên quan đến nơi lẩn trốn của đối tượng. Trên cơ sở thông tin thu thập được, Công an xã Nam An Phụ xây dựng phương án tiếp cận phù hợp với thân nhân Nguyễn Đức Khiêm tại các địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh và Đồng Nai, bảo đảm đúng quy định, an toàn trong quá trình thực hiện.

Quá trình vận động được tiến hành kiên trì, linh hoạt và thận trọng, kết hợp giữa các biện pháp nghiệp vụ với công tác phối hợp giữa Công an xã Nam An Phụ, Trại giam Hoàng Tiến và Công an phường Tân Phú. Trong đó, lực lượng Công an tập trung tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, từng bước tạo chuyển biến về nhận thức, củng cố niềm tin và vận động đối tượng tự nguyện trở về trình diện cơ quan Công an. Kết quả, ngày 11/9/2026, Nguyễn Đức Khiêm đã chấp hành việc ra đầu thú trước cơ quan Công an.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã lẩn trốn 40 năm ra đầu thú thể hiện tinh thần chủ động, sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kiên trì vận động và quyết tâm đấu tranh với tội phạm của Công an xã Nam An Phụ. Kết quả này không chỉ góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật mà còn cho thấy hiệu quả của phương châm “bám địa bàn, nắm đối tượng, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh” trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.