Lời khai nghi phạm vụ án mạng khiến 1 người chết, 2 người bị thương ở TP.HCM

Sau khi cai nghiện về, biết người yêu cũ đã kết hôn, Nguyễn Trí Hào tìm đến nhà bạn gái cũ, sau đó tấn công gia đình người này khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Công an TP.HCM thông tin , đơn v ị đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải, TP.HCM, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Nghi phạm liên quan vụ án được xác định là Nguyễn Trí Hào (SN 2002, thường trú ấp Hải An, xã Phước Hải).

Công an bắt giữ Nguyễn Trí Hào.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h20 ngày 13/9, Công an xã Phước Hải tiếp nhận tin báo về việc một thanh niên chém nhiều người tại nhà ông P.H.T. (SN 1954, ngụ ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Phước Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân và các đơn vị liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời truy xét, truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, sau hơn 3 giờ xảy ra vụ việc, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Trí Hào (SN 2002, thường trú ấp Hải An, xã Phước Hải) khi người này đang trên đường bỏ trốn đến khu vực phường Long Hương.

Qua đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định Hào và chị P.T.M.H. (SN 1998, con gái ông T.) từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay.

Sau khi chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Hào trở về địa phương và biết chị H. đã kết hôn với người khác nên nảy sinh thù tức.

Ngày 13/9, sau khi nhậu say, Hào mang theo dao đến nhà chị H. với mục đích tìm gặp người yêu cũ. Tuy nhiên, thời điểm này chị H. không có mặt tại nhà.

Khi gặp ông P.H.T., bà L.T.M. (SN 1958, vợ ông T.) và anh N.V.L. (SN 1992, anh rể chị H.), Hào đã dùng dao tấn công những người này.

Vụ việc khiến ông P.H.T. tử vong tại hiện trường. Bà L.T.M. và anh N.V.L. bị nhiều vết thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trí Hào để điều tra về tội “Giết người”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.