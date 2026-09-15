Khai mở mộ tập thể, phát hiện 17 hài cốt liệt sĩ

Từ thông tin của một người dân đã âm thầm chăm lo hương khói suốt gần 40 năm, lực lượng chức năng Đà Nẵng khai mở một ngôi mộ tập thể, phát hiện 17 hài cốt cùng nhiều di vật như dây dù, vải võng, ví da, bàn chải.

Ngày 15/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng thành phố đang tổ chức khai mở, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn.

Lực lượng chức năng Đà Nẵng khai mở một ngôi mộ tập thể, phát hiện 17 hài cốt cùng nhiều di vật. Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự xã Thu Bồn.

Ngôi mộ được ông Võ Đình Thế cung cấp thông tin có 17 hài cốt. Theo lời kể, ông Thế là người trực tiếp tham gia cất bốc, chôn cất và chăm lo hương khói cho các hài cốt từ năm 1988 đến nay.

Trong quá trình mở mộ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật gồm dây dù, vải võng, ví da, bàn chải cùng một số dấu tích liên quan.

Đáng chú ý, các di vật được tìm thấy cơ bản trùng khớp với những gì ông Thế từng kể về quá trình phát hiện, cất bốc và mai táng các hài cốt cách đây gần 40 năm.

Theo ông Võ Đình Thế, năm 1988, trong quá trình thi công một công trình tại khu vực Hiệp Đức (Quảng Nam - Đà Nẵng cũ), nhiều hài cốt được phát hiện.

Ông Thế cùng một số người dân đã tự nguyện cất bốc, chôn cất các hài cốt. Sau đó, các hài cốt được đưa về khu đất của gia đình ông tại xã Thu Bồn. Tại đây, ông xây mộ và duy trì việc hương khói hằng năm.

Từ nguồn tin này, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh, đối soát hồ sơ, đồng thời gặp gỡ các nhân chứng và cựu chiến binh từng chiến đấu tại địa bàn Hiệp Đức.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy các hài cốt có thể liên quan đến cán bộ, chiến sĩ đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh năm 1970.

Việc xác định chính xác đơn vị, thời điểm hy sinh và danh tính từng liệt sĩ đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện.

Sau khi hoàn tất cất bốc, các hài cốt sẽ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng).

Lễ truy điệu và an táng dự kiến tổ chức ngày 17/9. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu thông tin, nhằm làm rõ danh tính các liệt sĩ.