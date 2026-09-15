Thi hành lệnh bắt tạm giam Trường "Ca Sĩ"

Nguyễn Vũ Trường (40 tuổi, còn gọi là Trường "Ca Sĩ") đã bị Công an TP Cần Thơ bắt giam.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết trên báo Dân Trí rằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Trường (40 tuổi, biệt danh Trường "Ca Sĩ") để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Qua công tác nắm tình hình và xác minh nguồn tin, lực lượng công an đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà của Nguyễn Vũ Trường tọa lạc tại ấp Phú Xuân (xã Châu Thành, TP Cần Thơ).

Tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, hiện trường ghi nhận có 5 đối tượng gồm cả nam và nữ đang tụ tập, có hành vi cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ là dụng cụ nỏ thủy tinh dùng để "đập đá" bên trong còn bám dính chất nghi ma túy.

Kết quả giám định kỹ thuật hình sự xác định lượng chất bám dính trong nỏ thủy tinh chính là ma túy đá (methamphetamine). Đồng thời, tiến hành xét nghiệm nhanh mẫu nước tiểu, cơ quan y tế xác định toàn bộ 5 đối tượng có mặt tại hiện trường đều cho kết quả dương tính với chất ma túy đá.

Theo báo Tuổi Trẻ, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ: Nguyễn Vũ Trường đã trực tiếp mua và cung cấp nguồn ma túy đá, chuẩn bị sẵn địa điểm và công cụ sử dụng tại chính nơi ở của mình để nhóm đối tượng thoải mái tụ tập bay lắc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra nguồn cung ma túy và phân loại các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.