Hồng Trà Ngô Gia vừa đăng thông báo chính thức, phản hồi những thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tối 15/9, Hồng Trà Ngô Gia phát đi thông báo chính thức liên quan đến các thông tin về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đang được chia sẻ trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Theo thông báo, Hồng Trà Ngô Gia khẳng định doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời cho biết luôn thực hiện các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

Thông báo được đăng tải

Liên quan đến những thông tin đang lan truyền, doanh nghiệp cho biết hiện đang thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh. Theo Hồng Trà Ngô Gia, trong trường hợp việc thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục về nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế quản lý cũ.

Hồng Trà Ngô Gia cho biết đang phối hợp, kê khai và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo số liệu và tiến độ làm việc với cơ quan thuế có thẩm quyền.

Doanh nghiệp cũng cho rằng một số thông tin chưa chính xác hoặc có thể gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu. Hồng Trà Ngô Gia cho biết sẽ chủ động phối hợp với các bên liên quan và cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, làm rõ sự việc.

"Đồng thời, công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thương hiệu", thông báo nêu.

Cuối thông báo, Hồng Trà Ngô Gia gửi lời cảm ơn tới khách hàng và đối tác đã tin tưởng, đồng hành với thương hiệu.

Toàn văn thông báo của Hồng Trà Ngô Gia như sau:

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TỪ HỒNG TRÀ NGÔ GIA Hồng Trà Ngô Gia xin khẳng định chúng tôi là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. Liên quan đến các thông tin về nghĩa vụ thuế của Hồng Trà Ngô Gia đang lan truyền trên các trang mạng xã hội gần đây, công ty xin chính thức phản hồi như sau: Hiện nay, Hồng Trà Ngô Gia đang thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh. Theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, khi thay đổi địa chỉ kinh doanh (dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp), doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn tất thủ tục chốt nghĩa vụ thuế và nộp đủ các khoản thuế phát sinh đến thời điểm chuyển đi với cơ quan thuế quản lý cũ. Hồng Trà Ngô Gia đã và đang tích cực phối hợp, kê khai và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo đúng số liệu và tiến độ làm việc với cơ quan thuế có thẩm quyền. Đối với các thông tin chưa chính xác hoặc gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, Hồng Trà Ngô Gia sẽ chủ động phối hợp với các bên liên quan và cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, làm rõ sự việc. Đồng thời, công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thương hiệu. Hồng Trà Ngô Gia xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành của Quý khách hàng và Quý đối tác. Trân trọng./.



Trước đó, trên mạng xã hội, thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế của Hồng Trà Ngô Gia cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Một số bài đăng chia sẻ lại thông tin về doanh nghiệp, kéo theo nhiều bình luận của người dùng mạng xã hội.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Hồng Trà Ngô Gia không nêu cụ thể số tiền hoặc khoản nghĩa vụ thuế nào. Hiện sự việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Hồng Trà Ngô Gia là thương hiệu trà có nguồn gốc từ Đài Loan, được giới thiệu hình thành từ năm 1951. Thương hiệu gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 và phát triển hệ thống theo mô hình nhượng quyền.

Theo thông tin giới thiệu trên website của thương hiệu, đến năm 2026, Hồng Trà Ngô Gia có hơn 600 cửa hàng tại Việt Nam, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.