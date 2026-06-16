Siêu dự án tâm linh 19.000ha do tỷ phú "ăn chay" Xuân Trường đầu tư, tham vọng xây dựng công trình lớn nhất thế giới chính thức dừng hoạt động

Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc chính thức được tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý chấm dứt hoạt động dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường; giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung, văn bản thông báo theo quy định, theo báo Tiền Phong.

Được biết, dự án Khu Du lịch tâm linh hồ Núi Cốc được khởi công năm 2016 với diện tích sử dụng đất khoảng 18.940 ha, trong đó hồ Núi Cốc là 2.500 ha.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 15.000 tỷ đồng, gồm: ngân sách nhà nước, vốn của nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác; được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2035.

Vùng thực hiện dự án thuộc địa bàn 10 xã, thị trấn của 3 địa phương gồm thành phố Thái Nguyên (cũ), thị xã Phổ Yên (cũ) và huyện Đại Từ (cũ).

Phân khu chức năng chính siêu dự án này gồm khu tâm linh có chùa Tháp cao 150m; khu dịch vụ đón tiếp, vui chơi giải trí có khách sạn 5 sao, sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền; khu làng văn hóa các dân tộc.

Ngoài ra dự án còn có 2 cổng chính vào khu du lịch. Vị trí 1 tại nút giao đường cao tốc với đường trục chính vào trung tâm thành phố, kết nối với đường vào khu du lịch. Vị trí 2 tại nút giao đường phía Tây với Tỉnh lộ 261.

Đặc biệt, tại siêu dự án Hồ Núi Cốc, Công ty Xuân Trường dự kiến xây dựng Tháp phật giáo lớn nhất thế giới với chiều cao 150m, nền móng Tháp có chiều rộng 10.000m2, có thể chứa được từ 5.000-10.000 người trong cùng một thời điểm tại.

Điểm nhấn chính là dự án Chùa Tháp Phật Giáo cao 150m, được xem là lớn nhất thế giới. (Hình ảnh mô hình)

Để thực hiện dự án này, tỉnh Thái Nguyên đã giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa.

Nhà đầu tư theo hình thức PPP gồm: Các dự án thuộc tuyến đường Bắc Sơn kéo dài, được giao cho Doanh nghiệp Xuân Trường làm chủ đầu tư. Dự án đường nối ĐT.261 đến khu vực Đền Gàn và Dự án tuyến đường ven hồ Núi Cốc do Sở Giao thông - Vận tải (nay là Sở Xây dựng) chủ trì nghiên cứu.

Hai dự án lớn ngoài ngân sách gồm: Dự án Chùa Tháp Phật Giáo lớn nhất thế giới và Cổng số 1 vào khu du lịch hồ Núi Cốc do Doanh nghiệp Xuân Trường chịu trách nhiệm thực hiện.