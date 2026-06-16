Thi hành lệnh bắt tạm giam Đoàn Yến Nhung

Đây là một trong số các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 29,8 tỷ đồng của 5 bị hại trên cả nước.

Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Đặng Xuân Trường, Ngô Thị Khả Kim, Phạm Tấn Lợi, Trương Hoàng Phúc, Nguyễn Thanh Diệu và Đoàn Yến Nhung.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, các đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo tại Campuchia đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước.

Để che giấu dòng tiền, các đối tượng lừa đảo ở Campuchia đã tuyển dụng những người Việt Nam đang thất nghiệp, nợ nần để yêu cầu thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản cá nhân và sang Campuchia làm việc với mức lương cao.

Nhóm 6 đối tượng trên vì mục đích thu lợi cá nhân đã có sự thỏa thuận, thông đồng giúp sức, cung cấp các tài khoản ngân hàng, tiếp nhận và xác thực khuôn mặt sinh trắc học để giúp cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên cả nước.

Bước đầu lực lượng công an xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 29,8 tỷ đồng của 5 bị hại.

Ngoài ra, qua sao kê tài khoản, cơ quan điều tra còn tiếp tục phát hiện nhiều bị hại khác với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.