Video: Ô tô Lexus đánh võng rồi dừng đột ngột giữa cao tốc gây tai nạn liên hoàn

Theo clip từ camera hành trình ghi lại, ô tô Lexus có dấu hiệu đánh võng rồi dừng đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, gây tai nạn liên hoàn với 2 xe phía sau.

Camera ghi cảnh xe Lexus dừng giữa cao tốc, 2 xe phía sau gặp nạn

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 15/9, tại đoạn đường cao tốc thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra tai nạn, 3 ô tô chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Đến Km 201+000, ô tô con mang BKS 29E-303.XX do tài xế C.T.N. (SN 1989) cầm lái, trên xe có ông N.Q.V. (SN 1985), tông vào xe khách loại 16 chỗ mang BKS 35H-126.XX do tài xế T.N.L. (SN 1975) điều khiển và ô tô nhãn hiệu Lexus đeo biển 30L-268.XX do tài xế N.V.Đ. cầm lái.

Ô tô Lexus xoay ngang đường sau tai nạn.

Sau cú va chạm mạnh, cả 3 ô tô đều bị hư hỏng nặng. Ông N.Q.V. (đi trên ô tô con) bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, bà Đ.T.H. (SN 1967; đi trên ô tô khách) bị thương.

Theo đoạn video từ camera hành trình của ô tô khách, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, ô tô nhãn hiệu Lexus liên tục đánh võng, cản trở ô tô khách.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đến Km 201+000, xe Lexus dừng đột ngột giữa đường. Khoảng 7 giây sau thì xảy ra va chạm.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cấp cứu người bị nạn và phối hợp với Công an xã Thường Tín giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.