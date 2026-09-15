Grab phát thông báo mới tới tất cả tài xế Grab 2 bánh và GrabCar trên cả nước

Tài xế Grab cần chú ý thông báo mới sau.

Ảnh minh hoạ

Mới đây, Grab đã phát thông báo tới tất cả đối tác tài xế Grab 2 bánh và GrabCar trên toàn quốc về việc triển khai giai đoạn “Nhân đôi mức thưởng” trong chương trình Lập bản đồ thành phố.

Lập bản đồ thành phố là tính năng giúp tài xế bổ sung thêm những địa điểm hoặc địa chỉ mới trên hệ thống bản đồ Grab (ví dụ: Quán bún bò Dì Lan, Tạp hóa Cô Ba,…), đồng thời nhận về tiền thưởng tương ứng với số lượng đóng góp hợp lệ được chấp thuận. Các đóng góp hợp lệ sẽ được tổng kết và trao thưởng sau mỗi tuần.

Trong giai đoạn từ 14/9 đến 4/10, Grab sẽ nhân đôi toàn bộ mức thưởng hợp lệ dành cho các tài xế tham gia.

Khu vực áp dụng và các bước tham gia

Các tài xế Grab 2 bánh và GrabCar trên toàn quốc có thể tham gia đóng góp địa điểm hoặc địa chỉ tại các khu vực sau: Sơn La, Lào Cai (không bao gồm khu vực Yên Bái), Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang (bao gồm khu vực Hà Giang), Thái Nguyên (bao gồm khu vực Bắc Kạn), Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang), Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ (khu vực Hòa Bình), Ninh Bình (không bao gồm khu vực Hà Nam và Nam Định).

Grab cũng triển khai chương trình tại các khu vực: Huế, Đà Nẵng (không bao gồm khu vực Quảng Nam), Đắk Lắk (không bao gồm khu vực Phú Yên), Lâm Đồng (khu vực Đắk Nông), Quảng Ngãi (khu vực Kon Tum), Gia Lai (khu vực Bình Định), Vĩnh Long (khu vực Trà Vinh), Cần Thơ (không bao gồm khu vực Sóc Trăng và Hậu Giang), Cà Mau (khu vực Bạc Liêu), An Giang (khu vực Kiên Giang).

Để thực hiện đóng góp thông tin trên ứng dụng, tài xế thao tác theo 6 bước như sau:

Ảnh: Grab

Bước 1: Mở ứng dụng Grab dành cho tài xế, chọn biểu tượng Hồ sơ ở góc phải trên cùng màn hình.

Bước 2: Tại mục Hồ sơ, chọn Khám phá.

Bước 3: Chọn Lập bản đồ thành phố.

Bước 4: Chọn Thêm địa điểm

Bước 5: Nhấn vào biểu tượng ghim tương ứng với địa điểm muốn đóng góp và chọn Thêm địa điểm này

Bước 6: Điền đầy đủ thông tin của địa điểm và đăng kèm hình ảnh thực tế (thể hiện rõ nhà và số nhà, địa chỉ, biển hiệu kinh doanh). Sau đó, nhấn chọn Gửi thông tin địa điểm

Cơ cấu giải thưởng và điều kiện yêu cầu nhận thưởng

Đối với mức thưởng cụ thể, trong giai đoạn thông thường, mỗi địa điểm hợp lệ được Grab chấp thuận có kèm hình ảnh sẽ nhận mức thưởng 2.500 đồng. Trường hợp địa điểm hợp lệ được chấp thuận có kèm hình ảnh nhưng ảnh bị từ chối, mức thưởng được tính là 1.200 đồng.

Riêng trong giai đoạn “nhân đôi mức thưởng”, tài xế sẽ được nhận gấp đôi số tiền thưởng tương ứng so với giai đoạn thông thường.

Về điều kiện yêu cầu nhận thưởng, tài xế phải có tối thiểu 01 địa điểm hợp lệ và được Grab chấp thuận trong thời gian diễn ra chương trình.

Đối tác Grab phải hoàn thành tối thiểu 120 chuyến xe vào 1 trong 2 giai đoạn quy định: Giai đoạn 1 (từ ngày 1/9 đến ngày 4/10) hoặc Giai đoạn 2 (từ ngày 1/10 đến ngày 31/10).

Thời gian và hình thức chi trả tiền thưởng

﻿Grab sẽ trả thưởng cho các thông tin địa điểm hợp lệ vào thứ 6 hàng tuần, thông qua Ví tiền mặt cho những địa điểm đã được chấp thuận trong tuần trước đó.

Trong khi đó, phần thưởng thêm sẽ được thanh toán qua Ví tiền mặt trong vòng 21 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian triển khai chương trình (không tính các ngày Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ, Tết).