Một đêm kiểm tra 3 cơ sở massage, công an phát hiện 7 cặp nam nữ đang đang mua bán dâm

Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra 3 cơ sở massage, phát hiện 7 cặp nam nữ đang mua bán dâm và khởi tố 4 người để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động mại dâm tại xã Đức An và xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ sở Massage Osaka II tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng

Đêm ngày 1/8/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Cư Jút tiến hành kiểm tra cơ sở Massage Osaka II tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng do N.V.S. (SN 2000) và T.V.S. (SN 1994), cùng trú tại xã Xuân Thọ 1, tỉnh Đắk Lắk làm quản lý. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 2 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cùng thời điểm trên, lực lượng Công an kiểm tra cơ sở Massage Út Ba tại xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng do N.V.T. (SN 1984), thường trú tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk và N.H.P. (SN 2002), thường trú tại xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng quản lý; phát hiện 2 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tiếp tục kiểm tra cơ sở Massage Osaka tại thôn 1, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng do L.H.T. (SN 1990), thường trú tại xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng quản lý, lực lượng Công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Đến ngày 11/8/2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 03 vụ án, khởi tố 04 bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.V.S. (SN 2000), T.V.S. (SN 1994), N.V.T. (SN 1984) và L.H.T. (SN 1990) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Việc liên tiếp phát hiện, kiểm tra và xử lý các cơ sở có dấu hiệu hoạt động mại dâm trên địa bàn cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm.

Thời gian tới, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trong công tác phòng, chống mại dâm.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, các cơ sở kinh doanh nhà hàng, massage, karaoke, quán bar, cơ sở lưu trú cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình hoạt động; tuyệt đối không để cơ sở trở thành địa điểm phát sinh, chứa chấp, môi giới hoặc tổ chức hoạt động mại dâm.

Chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhân viên và các hoạt động diễn ra tại cơ sở; không để nhân viên tự ý thỏa thuận, môi giới, dẫn dắt khách mua bán dâm hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Các cơ sở tuyệt đối không bố trí phòng, địa điểm, phương tiện hoặc tạo điều kiện để khách và nhân viên thực hiện hành vi mua bán dâm; không thực hiện, tiếp tay cho hoạt động môi giới, dẫn dắt, điều hành mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, các cơ sở cần thực hiện tuyển dụng, quản lý nhân viên đúng quy định; yêu cầu nhân viên cam kết không tham gia, môi giới hoặc tiếp tay cho hoạt động mại dâm. Chủ cơ sở cần chủ động phát hiện những biểu hiện bất thường, kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc báo cho cơ quan chức năng khi có dấu hiệu vi phạm.

Trong quá trình hoạt động, các cơ sở kinh doanh phải duy trì đầy đủ điều kiện, giấy phép và quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh; thực hiện đúng thời gian hoạt động, quy định về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên không được đăng tải, quảng cáo, sử dụng hình ảnh, tài khoản mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến để môi giới, giới thiệu, kết nối khách mua dâm với nhân viên hoặc quảng bá các dịch vụ biến tướng liên quan đến mại dâm.

Khi phát hiện khách hàng, nhân viên hoặc đối tượng bên ngoài có hành vi nghi vấn liên quan đến mại dâm, chủ cơ sở cần kịp thời ngăn chặn trong khả năng cho phép và thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Chủ cơ sở cần nhận thức rõ, việc để xảy ra hoạt động mại dâm tại cơ sở không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động kinh doanh mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý nếu đủ yếu tố cấu thành hành vi vi phạm. Vì vậy, cần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để cơ sở trở thành "điểm nóng" về tệ nạn xã hội.

Mỗi chủ cơ sở, người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, massage, karaoke, quán bar, cơ sở lưu trú cần nâng cao tinh thần chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để hoạt động mại dâm lợi dụng cơ sở để hoạt động; góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn, lành mạnh.