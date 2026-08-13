Huy động 128 người, 52 máy móc thi công hầm xuyên núi tại dự án 3.300 tỷ qua đèo cao nhất Việt Nam

Dự án triển khai trên địa bàn xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu và xã Tả Van, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai; thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027.

5 mũi thi công đồng loạt, cửa hầm phía Lai Châu đã được mở

Ngày 10/8, ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) với xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu).

Theo Tập đoàn Đèo Cả, công trình được đánh giá là hầm đường bộ ở độ cao lớn nhất Việt Nam, đồng thời là một trong những hầm xuyên núi hiện đại nhất khu vực Tây Bắc.



Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng. Toàn tuyến dài khoảng 8,8km, trong đó khoảng 4,6km thuộc địa phận tỉnh Lai Châu, khoảng 4,2km thuộc địa phận tỉnh Lào Cai; hầm chính dài khoảng 2,63km, hầm phụ dài khoảng 2,65km. Dự án triển khai trên địa bàn xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu và xã Tả Van, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai; thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027.﻿

Liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đang duy trì 5 mũi thi công trên công trường với 128 nhân sự cùng 52 máy móc, thiết bị. Các lực lượng hiện tập trung vào những hạng mục chính như đào nền đường, gia cố mái taluy, thi công rãnh đỉnh, cầu và đường công vụ.

Một trong những hạng mục quan trọng nhất là phần hầm. Ngày 5/8/2026, nhà thầu đã bắt đầu khoan mở cửa hầm phía Lai Châu sau khi hoàn tất các điều kiện kỹ thuật cần thiết. Theo kế hoạch, cửa hầm phía Lào Cai sẽ được triển khai vào tháng 10/2026 nếu mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ.

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, ông Nguyễn Tấn Đông, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho biết liên danh đang ưu tiên nguồn lực cho những khu vực đã đủ điều kiện thi công tại phía Lai Châu. Đồng thời, nhân sự, thiết bị và vật tư cũng được chuẩn bị sẵn để có thể triển khai ngay tại phía Lào Cai khi được bàn giao mặt bằng.

Ở khu vực cửa hầm phía Lai Châu, nhà thầu đang gia cố mái taluy, thi công hầm tạm và tập kết máy móc, vật tư phục vụ công tác đào hầm. Với các hạng mục cầu, liên danh đang hoàn thiện biện pháp thi công, tiến độ chi tiết và các thủ tục kỹ thuật trước khi triển khai ngoài hiện trường.

Quá trình thi công gặp không ít trở ngại do công trường nằm trong khu vực địa hình dốc, chia cắt mạnh. Một số tuyến đường tiếp cận có mặt cắt nhỏ, khiến việc vận chuyển các loại máy móc, thiết bị chuyên dụng đến vị trí thi công gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, mùa mưa tại khu vực Tây Bắc với những đợt mưa lớn kéo dài và sương mù thường xuyên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đào đất đá, vận chuyển vật liệu và tổ chức các mũi thi công.

Để bù lại thời gian bị ảnh hưởng bởi thời tiết, Ban Điều hành dự án đang tổ chức thi công theo phương án “3 ca, 4 kíp”, tận dụng tối đa những thời điểm thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh các hạng mục trọng điểm.

Cùng với thi công ngoài hiện trường, các hồ sơ thiết kế, nghiệm thu và thanh toán khối lượng cũng được triển khai song song nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng đi cùng tiến độ giải ngân vốn.

Mặt bằng phía Lào Cai mới đạt khoảng 17%﻿

Ngoài yếu tố địa hình và thời tiết, giải phóng mặt bằng đang là một trong những điểm nghẽn lớn của dự án.

Tại phía Lai Châu, mặt bằng phục vụ thi công hầm đã được bàn giao. Tuy nhiên, một số vị trí cầu vẫn chưa có đầy đủ mặt bằng sạch và đường tiếp cận, ảnh hưởng đến khả năng triển khai đồng loạt.

Tình trạng khó khăn hơn diễn ra tại phía Lào Cai. Đến nay, địa phương mới bàn giao khoảng 5 ha trên tổng số 29,4 ha cần thiết, tương đương khoảng 17% diện tích. Với phần mặt bằng hiện có, nhà thầu chưa thể triển khai hạng mục hầm và một số cầu theo kế hoạch.

Trong khi đó, mục tiêu đặt ra là mở cửa hầm phía Lào Cai vào tháng 10/2026. Đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết liên danh đang chuẩn bị trước nhân lực, máy móc và các điều kiện kỹ thuật để có thể tổ chức thi công ngay sau khi mặt bằng được bàn giao.