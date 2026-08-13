Tuyến đường sắt 9.000 tỷ đồng trên đảo nổi tiếng của Việt Nam nhìn từ trên cao: 3 tầng không gian và cuộc chạy đua với thời gian chưa từng có

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Từ lòng đất lên mặt đất rồi vươn lên cao, tuyến LRT dài 17,59 km đang từng bước thành hình giữa đại công trường APEC ở Phú Quốc. Những mét ray hiệu chuẩn đầu tiên cũng vừa được lắp đặt, trong cuộc chạy đua với thời gian.