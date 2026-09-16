Dự án nghìn tỷ trên “khu đất vàng” cạnh Gem Center bắt đầu đổi vận sau 30 năm?

Toạ lạc ngay khu vực tâm quận 1 (cũ), TP.HCM là một khu đất "vàng" với đơn giá 500 triệu đồng/m2, nhưng đã bị bỏ hoang hàng chục năm nay. Hiện tại, khu đất này đã có những động thái mới.

Nằm sát vách trung tâm sự kiện nổi tiếng GEM Center, Springlight City - bảng hiệu về một dự án bất động sản hạng sang mới được dựng lên quanh khu đất 1B – 1K, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo Batdongsan.com.vn, giá bất động sản mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu đang ở mức 400-500 triệu đồng/m2.﻿

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án trên được quy hoạch trên quỹ đất “vàng” rộng khoảng 1,8ha với mật độ xây dựng khoảng 40%.

Springlight City sở hữu quy mô gồm tổ hợp 4 tòa tháp cao tầng (khoảng 37 – 40 tầng nổi và các tầng hầm để xe) được kết nối bằng hệ thống cầu trên cao, cung cấp hơn 1.000 sản phẩm căn hộ hạng sang, khu khách sạn, văn phòng và khối đế thương mại.

Với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và có sự liên kết với hệ sinh thái của thương hiệu Bến Thành Group.

Thành lập năm 2014, Bến Thành – Sao Thuỷ do bà Trung Thị Lâm Ngọc (sinh năm 1971, trú tại Hà Nội) là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Bến Thành - Sao Thủy có hai chủ sở hữu chính là Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV với 28% cổ phần, phần còn lại do CTCP Đầu tư Sao Thủy nắm giữ, theo dữ liệu cập nhật đến tháng 9/2018. Cơ cấu có thể thay đổi sau đó. Tuy nhiên theo dữ liệu đến giữa năm 2026. Tổng công ty Bến Thành vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tại Bến Thành - Sao Thủy. ﻿TCT Bến Thành là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành ủy TP.HCM.

Dự án tại khu đất vàng 1B - 1K (1 bis - 1 kép) trên đường Nguyễn Đình Chiểu, tháng 9/2026. (Ảnh: Trần Chung)

Trên thực tế, khu đất 1B – 1K nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu ở trung tâm quận 1 (cũ) đã bị đưa vào danh sách 20 công trình, dự án tại TP.HCM mà Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp thanh tra, theo Kế hoạch 1505 do Thanh tra Chính phủ ban hành tháng 07/2025.

Đây là kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp hoặc có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên toàn quốc.

Sau khi kế hoạch trên được ban hành, cho rằng một số dự án trong danh sách không thuộc phạm vi thanh tra hoặc đã được cấp thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, UBND TP.HCM đã kiến nghị Thanh tra Chính phủ đưa 15/20 công trình, dự án ra khỏi danh sách, trong đó có dự án tại khu đất 1B – 1K của chủ đầu tư Bến Thành - Sao Thuỷ.

Tuy nhiên, trong danh sách chốt lại 14 công trình, dự án mà Thanh tra Chính phủ trực tiếp vào cuộc tại TP.HCM, vẫn có tên dự án này.

Phối cảnh dự án Springlight City của chủ đầu tư Bến Thành - Sao Thuỷ.

Một dự án nhà ở lỗi hẹn

Về lịch sử, khu đất 1B – 1K đường Nguyễn Đình Chiểu khá "lận đận" khi đã được quy hoạch làm dự án nhà ở, nhưng bị bỏ hoang suốt nhiều thập kỷ.

Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư khu nhà ở 1B – 1K Nguyễn Đình Chiểu, nhằm mục đích chủ yếu là xây dựng nhà ở cho hàng trăm hộ dân bị giải tỏa, từ các căn nhà ổ chuột dọc theo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, từng bước chỉnh trang đô thị

Năm 1996, Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi khoảng 1,8ha đất tại địa chỉ nêu trên, giao cho Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà quận 1 (cũ) (100% vốn nhà nước), đầu tư xây dựng khu nhà ở, phục vụ cho việc di chuyển dân trên kênh Nhiêu Lộc, khu nhà ở cho người tái định cư, khu nhà ở và khu căn hộ cao cấp kinh doanh, khu văn phòng cho thuê.

Sau đó Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà quận 1 sáp nhập vào Tổng Công ty Bến Thành.

Tới năm 2013, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành (đổi tên từ Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà quận 1), liên doanh với Công ty CP Đầu tư Sao Thủy thành lập nên Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy để thực hiện dự án 1B – 1K Nguyễn Đình Chiểu.

Tháng 10/2014, UBND TP.HCM ban hành quyết định chấp thuận chủ đầu tư dự án trên là Bến Thành - Sao Thủy.

1 năm sau, ông Nguyễn Hữu Tín - thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thời đó (hiện đang chấp hành hình phạt tù liên quan sai phạm trong 1 vụ án) đã ký quyết định thu hồi khu đất 1B-1K Nguyễn Đình Chiểu, do Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành quản lý, để giao cho Bến Thành - Sao Thủy làm dự án nhà ở cao tầng, khách sạn thương mại dịch vụ.

Hình thức sử dụng đất là “giao đất có thu tiền sử dụng đất”.

Như vậy, trên thực tế, dự án tại khu đất "vàng" bỏ hoang 1B - 1K vẫn do Bến Thành - Sao Thủy thực hiện với tên gọi Springlight City. Chỉ có điều, sau nhiều năm, dự án vừa được dựng lại một hàng rào quây tôn mới.