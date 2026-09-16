Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo tất cả người dân kiểm tra ngay thông tin sau trên VssID

Trong trường hợp thông tin chưa chính xác, người dân liên hệ đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH để được hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh thông tin.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông tin tới người dân về những điểm cần chú ý trong quá trình chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số BHXH.

Theo đó, từ ngày 1/9, BHXH Việt Nam chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Cơ quan BHXH tự động thực hiện chuyển đổi trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ, người dân không phải thực hiện thủ tục cá nhân nào khác.

Trong thời gian chuyển tiếp, đơn vị vẫn hỗ trợ người dân tra cứu theo cả mã số BHXH cũ và số định danh cá nhân/căn cước công dân mới. Việc chuyển đổi này không làm thay đổi lịch sử hồ sơ, chứng từ, dữ liệu nghiệp vụ đã phát sinh. Bên cạnh đó, quá trình tham gia BHXH, dữ liệu đóng - hưởng được bảo toàn và quyền và lợi ích của người tham gia không bị ảnh hưởng.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Người dân chủ động kiểm tra thông tin cá nhân trên VssID hoặc Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Để bảo đảm thông tin cá nhân, đặc biệt là số định danh cá nhân/căn cước công dân được đầy đủ và chính xác, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân cần kiểm tra thông tin cá nhân (họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân/căn cước công dân) qua ứng dụng VssID - BHXH số hoặc Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Trong trường hợp thông tin chưa chính xác, người dân liên hệ đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH để được hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh thông tin.

Cảnh giác hình thức lừa đảo liên quan đến BHXH

Trước tình trạng lợi dụng thông tin về việc chuyển đổi số định danh cá nhân/căn cước công dân, cơ quan BHXH đã có cảnh báo tới người dân về thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ BHXH, Công an hoặc cơ quan nhà nước.

Về thủ đoạn, các đối tượng sẽ yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng. Bên cạnh đó, chúng yêu cầu truy cập đường link lạ hoặc cài ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc yêu cầu “cập nhật, đồng bộ, xác thực” thông tin qua các kênh không chính thức.

Do đó, BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân không chuyển tiền, không cung cấp thông tin bảo mật. Người tham gia BHXH chỉ thực hiện kiểm tra, cập nhật thông tin qua các kênh chính thức của BHXH Việt Nam (Tổng đài: 1900 9068; Email: [email protected]; Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam: baohiemxahoi.gov.vn).