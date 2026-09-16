Cảnh tượng tại chợ Kim Liên sau hơn 30 năm hoạt động, gần 200 tiểu thương phải dọn đi: “Ở đây còn gắn bó hơn ở nhà”

Theo người này, các tiểu thương đều hiểu việc bảo đảm an toàn PCCC là cần thiết và cho biết sẽ chấp hành chủ trương dừng hoạt động. Tuy nhiên, bà mong muốn thời gian thu dọn được kéo dài thêm vài tháng để các hộ có thêm thời gian chuẩn bị phương án kinh doanh. “Tôi bán cùng nhau 30 năm rồi, có nhiều cái tình cảm. Nhưng giờ cũng phải tuân thủ thôi. Mình cũng công nhận là phòng cháy chữa cháy không được đảm bảo. Nhưng kể ra mà gia hạn thêm vài tháng nữa thì tốt”, tiểu thương chia sẻ.