Cảnh tượng tại chợ Kim Liên sau hơn 30 năm hoạt động, gần 200 tiểu thương phải dọn đi: “Ở đây còn gắn bó hơn ở nhà”

Trưa 15/9, chợ Kim Liên không còn cảnh mua bán nhưng vẫn tấp nập người qua lại khi gần 200 tiểu thương tất bật tháo dỡ quầy kệ, đóng gói, vận chuyển hàng hóa sau khi chợ dừng hoạt động.
Clip: Như Hoàn
Trưa chiều ngày 15/9, bên trong chợ Kim Liên (Hà Nội), gần 200 tiểu thương tất bật tháo dỡ quầy kệ, đóng gói hàng hóa, vận chuyển tài sản ra ngoài sau khi khu chợ chính thức dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy
Những gian hàng vốn thường xuyên nhộn nhịp người mua, kẻ bán nay chủ yếu còn tiếng kéo, tiếng khuân vác và cảnh tiểu thương thu dọn những món đồ đã gắn bó với công việc buôn bán suốt nhiều năm
Sau hơn 30 năm hoạt động, chợ Kim Liên tại số 23 Lương Định Của, phường Kim Liên, Hà Nội, không còn cảnh mua bán như thường ngày
Thùng xốp, hộp giấy, bao nilon... ngổn ngang trong khu chợ
Tại các quầy hàng, tiểu thương tranh thủ tháo biển hiệu, dỡ kệ, đóng thùng hàng hóa rồi lần lượt vận chuyển ra khỏi chợ
Theo yêu cầu của UBND phường Kim Liên, việc di chuyển hàng hóa, vật dụng và tài sản khỏi chợ được thực hiện trước ngày 16/9
Ngày 15/9, lực lượng của phường được bố trí trực tiếp tại chợ để hỗ trợ các hộ kinh doanh bốc dỡ, vận chuyển đồ đạc, giúp quá trình di chuyển diễn ra nhanh chóng và an toàn
Với những tiểu thương đã buôn bán tại đây hàng chục năm, việc phải rời khỏi chợ không đơn thuần là thu dọn một quầy hàng. Phía sau những gian hàng là kế sinh nhai và một khoảng thời gian dài gắn bó với nơi được nhiều người xem như ngôi nhà thứ hai.
Có những món đồ được buộc, xếp gọn để đưa lên xe; nhiều quầy hàng gần như được dọn trống hoàn toàn
Một tiểu thương cho biết bà bắt đầu bán hàng tại đây từ năm 1991, khi khu vực này vẫn còn là nền đất. “Tôi bán ở đây từ năm 1991, từ lúc cái chỗ này vẫn còn là cái nền đất, chúng tôi tự xây dựng, làm lán lên”, tiểu thương nói.
Một người khác chia sẻ cảm giác buồn khi phải chia tay khu chợ sau hơn 30 năm cùng buôn bán với những người quen. “Ở đây còn gắn bó hơn cả nhà. Chị em đang vui vẻ, quây quần bên nhau, bây giờ chia tay ra mỗi người một nơi thì cũng buồn”, tiểu thương nói.
Theo người này, các tiểu thương đều hiểu việc bảo đảm an toàn PCCC là cần thiết và cho biết sẽ chấp hành chủ trương dừng hoạt động. Tuy nhiên, bà mong muốn thời gian thu dọn được kéo dài thêm vài tháng để các hộ có thêm thời gian chuẩn bị phương án kinh doanh. “Tôi bán cùng nhau 30 năm rồi, có nhiều cái tình cảm. Nhưng giờ cũng phải tuân thủ thôi. Mình cũng công nhận là phòng cháy chữa cháy không được đảm bảo. Nhưng kể ra mà gia hạn thêm vài tháng nữa thì tốt”, tiểu thương chia sẻ.
Chợ Kim Liên hoạt động từ năm 1992, là địa điểm kinh doanh, mua sắm quen thuộc của người dân trên địa bàn và là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ tiểu thương. Trước thời điểm dừng hoạt động, gần 200 hộ đang kinh doanh tại đây.
Từ trưa 14/9, khu chợ chính thức dừng hoạt động. Lực lượng chức năng đã cắt điện, nước và dựng barie quanh khu vực chợ
UBND phường Kim Liên đề nghị các hộ kinh doanh không tiếp tục tập kết hàng hóa mới vào chợ, đồng thời chủ động thu dọn, di chuyển toàn bộ hàng hóa, vật dụng và tài sản theo lộ trình đã được thông báo
Theo UBND phường Kim Liên, sau thời gian dài khai thác, sử dụng, cơ sở hạ tầng chợ đã xuống cấp và còn tồn tại một số nội dung chưa bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC
Ngày 13/5/2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội tổ chức kiểm tra và xác định các tồn tại, hạn chế về điều kiện an toàn PCCC tại chợ Kim Liên. Trên cơ sở yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và kết quả rà soát thực tế, ngày 28/8, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Kim Liên ban hành thông báo về việc dừng hoạt động chợ, đồng thời tổ chức thông tin, trao đổi và tiếp nhận ý kiến của các hộ kinh doanh, tiểu thương.
Ngày 9/9, lãnh đạo UBND phường Kim Liên trực tiếp gặp gỡ, thông tin với các hộ kinh doanh về chủ trương, lý do dừng hoạt động và phương án triển khai, đồng thời tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của tiểu thương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền
Việc chợ dừng hoạt động khiến nhiều hộ kinh doanh mong muốn chính quyền thông tin rõ thời điểm chợ có thể hoạt động trở lại hoặc nghiên cứu phương án bố trí chợ tạm, qua đó có thêm điều kiện duy trì thu nhập và ổn định cuộc sống trong thời gian chờ phương án tiếp theo.