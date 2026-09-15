Truy tố 6 shipper liên quan đến số tiền 188.771.801 đồng

6 nhân viên một chi nhánh giao hàng tại An Giang bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản, sau khi lợi dụng sơ hở trong quản lý để chiếm đoạt gần 189 triệu đồng của công ty.

Ngày 15/9, ‎Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 06 bị can cùng về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Đoàn Trung Đăng, Đoàn Văn Luân, Lê Nhựt Băng (từ trái qua)

Các bị can Nguyễn Anh Thân, Nguyễn Trường Khải, Nguyễn Văn Thanh (từ trái qua)

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1994; Nguyễn Anh Thân, sinh năm 1997, cùng ngụ ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái; Đoàn Trung Đăng, sinh năm 2001, ngụ ấp Thành Phụng Đông, xã An Minh; Lê Nhựt Băng, sinh năm 2002, ngụ Số 117, ấp Ngọc Hiển, xã Đông Hưng; Nguyễn Trường Khải, sinh năm 1998, ngụ ấp Tây Sơn 3, xã An Biên; Đoàn Văn Luân, sinh năm 1998, ngụ ấp Thành Phụng Tây, xã An Minh.

Theo kết quả điều tra, 06 bị can nói trên đều là nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh (chi nhánh xã An Biên), nhiệm vụ chính của họ tiếp nhận hàng hóa tại kho, giao hàng cho khách, thu tiền và nộp tiền lại công ty. Lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý, kiểm soát hàng hóa, các bị can đã không xác nhận giao hàng thành công trên hệ thống đối với các đơn hàng đã thu tiền nhằm chiếm đoạt tài sản cá nhân. Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của công ty là 188.771.801 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.