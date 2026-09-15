Kiến nghị bất ngờ về hầm ngầm xuyên sân bay chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam, 2,9km trị giá 10.000 tỷ đồng

Siêu dự án độc đáo này có khả năng phải xem xét lại.

Nghiên cứu thay thế phương án hầm chui sân bay

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa đề xuất nghiên cứu lại dự án hầm ngầm xuyên sân bay Đà Nẵng.

Trước đây, đồ án quy hoạch từng tính đến phương án đào hầm chui xuyên qua sân bay Đà Nẵng để mở thêm trục lưu thông Đông - Tây. Tuy nhiên, qua đánh giá thực tế, phương án xây hầm bộc lộ nhiều trở ngại lớn về bảo đảm an ninh quốc phòng, kinh phí đầu tư xây dựng đắt đỏ cũng như bài toán phức tạp trong công tác quản lý, vận hành ngầm tại khu vực đầu mối hàng không trọng yếu của miền Trung.

Để tối ưu hóa hiệu quả và tính khả thi, Sở Xây dựng kiến nghị chuyển hướng sang giải pháp xây dựng tuyến đường trên cao. Tuyến giao thông vượt tĩnh không này sẽ giải tỏa áp lực cho các trục xuyên tâm, nâng cao tốc độ di chuyển nội đô, rút ngắn thời gian liên kết giữa hai bờ sông Hàn và triệt để xóa các điểm xung đột giao thông tại những nút giao lớn.

Dự án hầm ngầm 10.000 tỷ đồng xuyên sân bay: Bước đột phá kỹ thuật hạ tầng đô thị

Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược và kết nối liên thông hai sườn đô thị, TP Đà Nẵng trước đó đã nghiên cứu một giải pháp hạ tầng quy mô lớn: xây dựng tuyến hầm ngầm đi xuyên qua khu vực sân bay quốc tế. Theo đề xuất sơ bộ, dự án có tổng chiều dài ước tính 2,9 km với mức kinh phí đầu tư dự kiến lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng.

Điểm cốt lõi tạo nên tính đột phá của dự án nằm ở giải pháp thiết kế cho tuyến giao thông chạy ngầm trực tiếp bên dưới hệ thống đường cất hạ cánh. Nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là công trình đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng mô hình kỹ thuật ngầm phức tạp này — giải pháp vốn chỉ mới được triển khai tại các trung tâm kinh tế phát triển hàng đầu thế giới.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các chuyến bay cất - hạ cánh và duy trì trạng thái ổn định của nền địa chất bên trên, kết cấu chiều dài 2,9 km dự kiến phân chia thành ba phân đoạn kỹ thuật cụ thể:

Đoạn hầm hở: Chiều dài khoảng 570 m đóng vai trò là cửa dẫn tiếp cận;

Đoạn hầm hộp: Chiều dài khoảng 1.450 m chạy dọc qua các khu vực phụ trợ;

Đoạn hầm ngầm chuyên biệt dưới đường băng: Gần 900 m đi sâu hoàn toàn dưới khu vực đường băng cất hạ cánh, đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn kết cấu và khả năng chịu tải trọng rung chấn nghiêm ngặt nhất.

Hiện nay, các đơn vị chuyên môn đang cân nhắc hai kịch bản tổ chức không gian ngầm:

Phương án 1: Tích hợp đồng thời làn đường bộ dành cho phương tiện cơ giới và tuyến đường sắt đô thị (MRT) vào chung một khối kết cấu hầm ngầm.

Phương án 2: Tách rời đường bộ và tuyến đường sắt đô thị thành hai công trình độc lập để giảm tải áp lực kết cấu.

Do sân bay quốc tế Đà Nẵng đảm nhiệm vai trò kép phục vụ cả hàng không dân dụng lẫn an ninh quốc phòng, bất kỳ tác động nào tới không gian ngầm và vùng tĩnh không đều phải tuân thủ quy trình thẩm định đa tầng, khắt khe giữa các cơ quan quản lý giao thông và các đơn vị an ninh quân sự.

Dự án này nằm trong định hướng tái cấu trúc hạ tầng giao thông dài hạn của Đà Nẵng sau khi khép lại chu kỳ đầu tư trung hạn 2021–2025 với kết quả giải ngân đạt khoảng 97% tính đến đầu năm 2026. Đây được xác định là dự án động lực có tính chất xoay chuyển cấu trúc lưu thông đô thị, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố trong nhiều thập kỷ tới.