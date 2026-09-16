Quyết định truy nã Bùi Bá Hiến SN 1990, bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ

Đây là đối tượng bị khởi tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự, hiện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 14/9, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh phát thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Bá Hiến, SN 1990, thường trú tại hường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Bị can Bùi Bá Hiến bi truy nã về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự. Căn cứ Điều 36, 37 và Điều 231 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cơ quan công an thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Saụ khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 2) Địa chỉ: số 169 đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0985295922 (Điều tra viên Nguyễn Tiến Lộc).