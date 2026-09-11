Phát lệnh truy nã Đoàn Trọng Hùng SN 2006: Ai biết đang ở đâu, báo ngay SĐT 0985.384.438

Công an TP Hải Phòng phát lệnh truy nã Đoàn Trọng Hùng (SN 2006) do liên quan vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang thụ lý giải quyết vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 18/05/2025 tại tuyến đường Bùi Viện và Võ Nguyên Giáp, thuộc địa bàn phường An Biên, thành phố Hải Phòng.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Trọng Hùng (sinh ngày 24/08/2006; đăng ký thường trú tại số 23/42/161 Phương Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Lệnh truy nã Đoàn Trọng Hùng. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Do đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 27/08/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định truy nã số 17044. Mặc dù lực lượng chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp xác minh, truy tìm nhưng đến nay vẫn chưa bắt được đối tượng.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thông báo và vận động đối tượng Đoàn Trọng Hùng sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Nhà nước.

Cơ quan Công an đề nghị quần chúng nhân dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến nơi ở, nơi làm việc, địa điểm lẩn trốn của Đoàn Trọng Hùng, kịp thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng qua đồng chí Lương Xuân Quyết, số điện thoại: 0985.384.438 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.