Ngân hàng thu giữ nhiều bất động sản giá trăm tỷ để xử lý nợ
Nhiều bất động sản nằm ở vị trí đắc địa, diện tích lớn có giá trị cả trăm tỷ đồng được ngân hàng thanh lý để xử lý nợ.
Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh 6 vừa thông báo xử lý tài sản đảm bảo khu đất rộng gần 16.000 m² tại phường Tân Phước, TP.HCM của ông B.T.A. Giá bán khởi điểm dự kiến là 91 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ bán đấu giá tài sản qua tổ chức bán đấu giá theo quy định.
Vietinbank Chi nhánh 10 cũng vừa thông báo xử lý tài sản đảm bảo gồm 8 nhà, đất tại phường An Phú Đông, TP.HCM. Trong đó có 2 miếng đất rộng trên dưới 500 m². Tổng diện tích của 8 nhà, đất này khoảng 1.500 m². Dù giá khởi điểm chưa được công bố nhưng môi giới bất động sản dự đoán tổng trị giá các tài sản này không dưới 70 tỷ đồng.
Ngân hàng Sacombank cũng thông báo thanh lý tài sản là hàng trăm nhà, đất tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai… Trong đó có nhiều khu đất diện tích lớn với giá trị thanh lý cả trăm tỷ đồng.
Điển hình như khu đất tại phường An Phú, TP.HCM diện tích hơn 10.600 m² được thanh lý 180 tỷ đồng, hay như khu đất rộng hơn 3.800 m² tại phường An Phú Đông, TP.HCM cũng được thanh lý với giá 120 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng này cũng thanh lý nhiều nhà đất trị giá cả chục tỷ đồng.
Ngân hàng HDBank cũng vừa thông báo thu giữ 26 thửa đất cùng nhiều quyền tài sản của Công ty Địa ốc Hoàng Quân khi doanh nghiệp này vẫn còn dư nợ gần 900 tỷ đồng.
Đây là các tài sản thế chấp liên quan các hợp đồng tín dụng HDBank cấp cho Địa ốc Hoàng Quân từ đầu năm 2024. Danh mục bị thu giữ gồm 26 thửa đất tại TP.HCM, với tổng diện tích gần 3.700 m². HDBank dự kiến bắt đầu thu giữ tài sản từ 25/9 cho đến khi Hoàng Quân tất toán khoản nợ.
Ông Vũ Hồng Thắng, đại diện một doanh nghiệp sản xuất nhựa tại xã Phú Hòa Đông, TP.HCM cho biết, doanh nghiệp này có thế chấp 3 miếng đất tại ngân hàng để vay khoảng 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, do hàng hóa bán chậm khiến lợi nhuận “teo tóp”. Công ty mất khả năng chi trả nên 3 miếng đất đã bị ngân hàng “siết nợ”.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng bất động sản đạt 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025, chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, nợ xấu từ lĩnh vực này tăng 10,5%. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhanh hơn dư nợ tín dụng là điều đáng quan ngại.
Còn theo Chứng khoán SSI (SSI Research), thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng cho thấy, quy mô nợ xấu toàn ngành trong nửa đầu năm nay tăng 21,4%. Diễn biến này đã đẩy tỷ lệ nợ xấu toàn ngành lên mức 1,97% vào quý II/2026, đánh dấu mức tăng quý 2 cao nhất kể từ năm 2020.
Bên cạnh nợ xấu nội bảng, tổng số dư nợ xấu (nợ nhóm 3-5) tính đến ngày 30/6 đạt hơn 310.000 tỷ đồng, tăng gần 48.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 18% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu bình quân của nhóm ngân hàng khảo sát cũng tăng từ 1,85% cuối năm 2025 lên 2,01% vào cuối tháng 6/2026, đánh dấu mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong những tháng cuối năm 2026, NHNN dự kiến tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Đồng thời tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại cho vay nhà ở cho thuê, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên và các dự án lớn, trọng điểm có tính lan tỏa.
NHNN sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng và các công trình, dự án trọng điểm, khả thi; đồng thời kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.