Hiện trường vụ cháy nhà 5 người tử vong ở Hà Nội

Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy, chỉ huy chữa cháy đã ngay lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà dân liền kề.