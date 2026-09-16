Công an rà soát giao dịch chuyển khoản 100.000.000 đồng của Đào Văn Hải SN 1961 tới TK Ba Thị Thoa SN 1974 ở Lạng Sơn

Vừa thực hiện giao dịch chuyển khoản 100 triệu đồng thành công, người đàn ông lập tức báo công an vào cuộc xác minh.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, với tinh thần trách nhiệm, chủ động hỗ trợ Nhân dân, Công an xã Phù Ninh đã phối hợp với Công an phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn xác minh, kết nối và giúp người dân nhận lại tài sản do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, sáng 13/9/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản, ông Đào Văn Hải, sinh năm 1961, trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ không may chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Sau khi phát hiện, ông Hải đã đến Công an xã Phù Ninh trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm lại số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Ninh nhanh chóng xác minh giao dịch, xác định số tiền được chuyển vào tài khoản mang tên bà Ba Thị Thoa, sinh năm 1974, hiện cư trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Khi xác minh được thông tin, Công an xã Phù Ninh đã chủ động trao đổi, phối hợp với Công an phường Đông Kinh xác minh, liên hệ với bà Thoa và thông tin rõ về giao dịch chuyển khoản nhầm. Sau khi được lực lượng Công an trao đổi, giải thích, bà Thoa đã vui vẻ, tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho ông Hải.

Công an trao trả đầy đủ tài sản cho ông Đào Văn Hải. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Đến ngày 15/9/2026, lực lượng công an đã phối hợp và trao trả đầy đủ 100 triệu đồng cho ông Đào Văn Hải. Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phù Ninh, ông Hải đã viết thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an.

Ông Đào Văn Hải viết thư cảm ơn đối với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an

Công an xã Phù Ninh khuyến cáo người dân khi chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người dân cần bình tĩnh và chủ động xử lý càng sớm càng tốt. Việc đầu tiên là kiểm tra lại thông tin giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, lưu giữ đầy đủ hình ảnh, biên lai hoặc mã giao dịch để làm căn cứ đối chiếu. Sau đó, người chuyển tiền nên nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để thông báo sự việc, cung cấp các thông tin cần thiết và đề nghị hỗ trợ tra soát, thu hồi khoản tiền đã chuyển nhầm.

Trong trường hợp xác định người nhận tiền là khách hàng của cùng ngân hàng, ngân hàng có thể hỗ trợ liên hệ với người nhận để đề nghị hoàn trả. Nếu giao dịch được thực hiện giữa các ngân hàng khác nhau, ngân hàng của người chuyển cũng có thể phối hợp với ngân hàng thụ hưởng để xử lý theo quy trình.

Đặc biệt, nếu người nhận không hợp tác, cố tình không hoàn trả hoặc có dấu hiệu lợi dụng khoản tiền chuyển nhầm để chiếm giữ, người chuyển tiền cần liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật. Người dân nên cung cấp đầy đủ chứng từ giao dịch, thông tin tài khoản nhận tiền, thời gian chuyển khoản và các tài liệu liên quan để phục vụ quá trình xác minh.

Công an cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý đăng tải thông tin cá nhân của người nhận tiền lên mạng xã hội, thuê người tìm kiếm hoặc sử dụng các biện pháp không hợp pháp để đòi lại tiền. Những hành động này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp mà còn có thể khiến người chuyển tiền gặp thêm rủi ro về pháp lý và an toàn thông tin.

Trong mọi giao dịch chuyển khoản, người dân cần hình thành thói quen kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng và số tiền trước khi bấm xác nhận. Đối với những khoản tiền có giá trị lớn, nên thực hiện thêm một bước đối chiếu với người

Theo Công an tỉnh Phú Thọ