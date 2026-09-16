Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: 2 nạn nhân đang tiên lượng nặng

Hai nạn nhân vụ cháy 2B Văn Cao đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 354, trong đó một người ngộ độc khí CO nặng, người còn lại bị tràn khí màng phổi.

2 nạn nhân đang tiên lượng nặng

Liên quan vụ cháy tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong rạng sáng nay, Bệnh viện Quân y 354 cho biết đã tiếp nhận 4 nạn nhân.

Trong đó, 2 người, gồm một cháu nhỏ, đã được xuất viện trong sáng cùng ngày. Hai bệnh nhân còn lại đang được theo dõi sát do tổn thương liên quan đến hô hấp và chấn thương, tiên lượng nặng.

Bệnh nhân H.M.T. (sinh năm 1989, con trai chủ nhà) được đưa vào viện trong tình trạng bỏng hai tay, khó thở, ngạt khói sau khi ở trong khu vực xảy ra cháy.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tăng tiết đường hô hấp, trong đường thở có nhiều bụi và khói đen. Kết quả chụp chiếu ban đầu chưa ghi nhận bất thường đáng kể; bệnh nhân hiện còn tiếp xúc và nói được.

Tuy nhiên, bác sĩ chưa loại trừ khả năng ngộ độc khí CO. Bệnh nhân được điều trị bằng oxy cao áp, đồng thời tiếp tục được theo dõi nguy cơ bỏng và phù nề đường thở.

Hai nạn nhân của vụ cháy ở Văn Cao đang điều trị tại BV Quân y 354 (Ảnh: Hạnh Thơm)

Bệnh nhân nữ L.T.T. (sinh năm 1994, vợ bệnh nhân T.) nhập viện sau khi nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2, độ cao khoảng 3m. Qua chụp X-quang và CT, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi.

Bệnh nhân đang được theo dõi sát diễn biến tràn khí màng phổi. Nếu lượng khí tự hấp thu và tình trạng toàn thân ổn định, người bệnh tiếp tục được điều trị nội khoa. Trường hợp tràn khí tăng hoặc ảnh hưởng đến hô hấp, bác sĩ sẽ cân nhắc can thiệp phù hợp.

Ngoài chấn thương ngực, bệnh nhân đã được kiểm tra ổ bụng và các cơ quan khác, bước đầu chưa phát hiện tổn thương đáng kể. Tuy nhiên, do tiếp xúc với khói trong vụ cháy, bệnh nhân vẫn được theo dõi nguy cơ ngộ độc khí CO.

Cháu bé 6 tuổi đi cùng người phụ nữ được đưa vào Khoa Cấp cứu theo dõi. Sau khi sức khỏe ổn định, cháu đã được xuất viện.

Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy

Rạng sáng 16/9, vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội, khiến 5 người tử vong. Thi thể các nạn nhân được đưa về nhà xác Bệnh viện Quân y 354. Ngay sau vụ việc, lãnh đạo phường Tây Hồ và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, bệnh viện để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Tây Hồ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả. Công an thành phố được giao khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định nếu có vi phạm.

UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế, Sở Nội vụ, UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn theo quy định.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng có công văn hỏa tốc gửi Bệnh viện Quân y 354 và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, đề nghị tập trung cứu chữa các nạn nhân vụ cháy.

Cục yêu cầu Bệnh viện Quân y 354 huy động tối đa nguồn lực, thuốc và trang thiết bị y tế để khẩn trương xử trí các trường hợp nặng, hạn chế nguy cơ tử vong và giảm thiểu hậu quả do vụ cháy.

Bệnh viện được đề nghị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hà Nội, chủ động phương án ứng phó thảm họa. Với những trường hợp vượt khả năng chuyên môn, bệnh viện cần hội chẩn, phối hợp với tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị bệnh viện tổng hợp khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị người bị nạn.