Hiện trường vụ cháy căn hộ chung cư 90 Nguyễn Tuân (Hà Nội): Khói lửa bốc ngùn ngụt

Vụ hỏa hoạn tại căn hộ tầng 12 tòa HH2 chung cư 90 Nguyễn Tuân (Hà Nội) sáng 16/9 được lực lượng chức năng khống chế kịp thời sau 10 phút, không gây thiệt hại về người.

Sáng 16/9, một căn hộ tại tầng 12, chung cư 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bốc cháy, khiến chuông báo động vang liên hồi, cư dân vội vã rời căn hộ, xuống sảnh tòa nhà.

Theo lời kể của nhân chứng, vào khoảng 8h30', chuông báo cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân liên tục phát tín hiệu. Cư dân từ các tầng đổ ra hành lang, nhanh chóng di chuyển xuống khu vực sảnh để tránh khói và lửa. Được biết, thời điểm cháy, chủ nhà khóa cửa và không có người bên trong.

Clip: Trung Lê

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng bảo vệ và kỹ thuật của tòa nhà nhanh chóng tiếp cận, phá cửa căn hộ để tổ chức dập lửa. Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 sau đó điều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Trong lúc lực lượng chức năng xử lý đám cháy, nhiều cư dân tập trung tại khu vực sân và sảnh chung cư, hướng mắt về phía tòa HH2 để theo dõi tình hình. Một số người đứng từ các khu vực lân cận quan sát lực lượng chữa cháy tiếp cận căn hộ xảy ra hỏa hoạn.

Có thể thấy, khói đen đặc quánh bốc lên từ một căn hộ trong khi lửa đỏ vẫn bao trùm phía trong.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt (Ảnh: Trung Lê)

Đám cháy đã được khống chế sau đó (Ảnh: Trung Lê)

Nhiều cư dân tập trung dưới sảnh toà nhà (Ảnh: Trung Lê)

Khu vực xảy ra đám cháy dù đã dập được lửa nhưng vẫn ám nhiều bụi khói (Ảnh: Trung Lê)

Người dân theo dõi vụ việc (Ảnh: Trung Lê)

Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt. Ghi nhận ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, một số vật dụng bên trong căn hộ bị thiêu rụi.

Tại hiện trường, căn hộ xảy ra cháy và một số khu vực tầng phía trên bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Đây là vụ cháy thứ hai được ghi nhận tại cụm chung cư số 90 Nguyễn Tuân trong tháng 9. Trước đó, ngày 6/9, một căn hộ tại tầng 9, tòa HH1 cũng xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm đó, trong căn hộ có 3 mẹ con. Cả ba người đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.