Tỷ phú 75 tuổi người Việt, từng thuê chuyên cơ 8 tỷ đồng đưa con gái về nước cách đây 6 năm: Vừa trích 10 tỷ đồng từ lương hưu làm thêm việc đặc biệt

Vị tỷ phú này là ai? Việc đặc biệt đang được nhắc tới là gì?

Tối 16/9, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), xuất hiện tại chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”, chương trình hướng tới việc tiếp tục đồng hành với những trẻ em chịu mất mát sau đại dịch Covid-19.

Ban đầu ông dự định đóng góp 2 tỷ đồng, là khoản tiền được dành dụm từ lương hưu. Tuy nhiên, sau khi nhận được sự động viên từ vợ và các con, doanh nhân này quyết định nâng mức hỗ trợ lên 10 tỷ đồng.

Ông ví quyết định trên như việc gia đình đồng ý để ông “ứng trước 10 năm tiền lương hưu” nhằm thực hiện mong muốn thiện nguyện. Tại chương trình, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng cho biết những năm gần đây, tâm trí ông dành nhiều hơn cho các chuyến đi thiện nguyện, từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đến những nơi chăm sóc trẻ em mồ côi.

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Đáng chú ý, khi chứng kiến những câu chuyện về trẻ mất cha, mẹ vì Covid-19, ông nhắc lại biến cố từng xảy ra với chính gia đình mình cách đây 6 năm.

Ông cho biết trải nghiệm khi con gái mắc Covid-19 khiến bản thân hiểu rõ hơn tâm trạng của những người làm cha, làm mẹ trong thời khắc tính mạng con cái bị đe dọa. Theo ông, dù giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch đã qua, cộng đồng vẫn còn cơ hội chung tay xoa dịu những hậu quả kéo dài, trong đó có hoàn cảnh của những trẻ em mất cha mẹ.

Chuyến chuyên cơ hơn 8 tỷ đồng trở thành 1 trong 5 “chuyến bay” của cuộc đời

Người con được Johnathan Hạnh Nguyễn nhắc tới là Nguyễn Thảo Tiên, thường được biết đến với tên Tiên Nguyễn.

Tháng 3/2020, trong thời điểm Covid-19 bắt đầu lan rộng tại châu Âu, Tiên Nguyễn đang ở Anh và từng tiếp xúc gần với một ca bệnh sau đó được xác định mắc Covid-19 tại Việt Nam. Khi sức khỏe không có dấu hiệu khả quan, gia đình quyết định thuê chuyên cơ riêng có chi phí 8 tỷ đồng, đưa cô từ Anh trở về Việt Nam để điều trị.

Sau khi nhập cảnh, Tiên Nguyễn được xác định là bệnh nhân Covid-19 số 32 và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và con gái Tiên Nguyễn (đứng giữa) (Ảnh FBNV)

Vị tỷ phú từng chia sẻ rằng gia đình chọn đưa con về nước vì tin tưởng vào năng lực của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam. Sáu năm sau, chuyến bay ấy vẫn được vị doanh nhân 75 tuổi xem là một trong những dấu mốc đặc biệt nhất cuộc đời.

Tại chương trình giao lưu “Một cuộc đời - Một sứ mệnh” trong Ngày hội Tân sinh viên của Đại học Y Dược TP.HCM, Johnathan Hạnh Nguyễn kể lại 75 năm cuộc đời mình qua hình ảnh 5 “chuyến bay”. Và chuyến bay đưa con về nước được ông gọi là “chuyến bay của lòng biết ơn”. Ông một lần nữa nhắc lại rằng đây là quyết định đúng đắn khi đặt niềm tin vào các y bác sĩ Việt Nam.

Ngay trong giai đoạn Covid-19 năm 2020, gia đình ông cũng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Gia đình ông cam kết đóng góp 30 tỷ đồng, trong đó 25 tỷ đồng dành cho thiết bị y tế phục vụ chống dịch, 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân miền Tây bị ảnh hưởng bởi hạn mặn.

“Vua hàng hiệu” và thói quen nhiều năm tới bệnh viện

Johnathan Hạnh Nguyễn sinh năm 1951, là Chủ tịch IPPG và nhiều năm được báo chí gọi bằng biệt danh “vua hàng hiệu”, gắn với hoạt động đưa nhiều thương hiệu quốc tế vào Việt Nam cũng như kinh doanh bán lẻ, dịch vụ sân bay.

Tuy nhiên, một hình ảnh khác cũng xuất hiện khá thường xuyên trong những năm gần đây là vị doanh nhân tới các bệnh viện, đặc biệt là khu vực điều trị cho trẻ em.

Theo Báo Thanh tra, ông kể hoạt động này đã bắt đầu từ khá lâu. Từ thời trẻ, ông từng góp tiền viện phí cho người bệnh khó khăn tại bệnh viện ở quê nhà Nha Trang. Về sau, ông duy trì việc tới Khoa Ung bướu - Huyết học của Bệnh viện Nhi Đồng 2, trực tiếp trao quà cho các bệnh nhi tại từng giường bệnh.

Giáng sinh năm 2024, Báo Tin tức/TTXVN ghi nhận Johnathan Hạnh Nguyễn hóa trang thành ông già Noel tới thăm các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Dịp này, ông dành riêng 500 triệu đồng hỗ trợ Khoa Ung bướu mua thuốc hiếm cho các bệnh nhi.

Hình ảnh giản dị của vị tỷ phú khi đi từ thiện tại các bệnh viện (Ảnh ST)

Tháng 5/2026, chính Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp tục đăng tải hình ảnh ông chọn đón tuổi mới cùng các bệnh nhi Khoa Ung bướu - Huyết học. Bệnh viện mô tả đây là hoạt động giống như “mỗi lần ghé thăm”, khi ông tiếp tục trao lì xì, hỏi thăm và động viên các em đang điều trị.

Nhìn lại hành trình của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, có thể thấy càng về sau, điểm đến của ông ngày càng gắn nhiều hơn với bệnh viện, bệnh nhi và những hoàn cảnh cần được hỗ trợ. Khoản đóng góp mới nhất tiếp tục nối dài một lựa chọn mà vị doanh nhân này đã theo đuổi trong nhiều năm: dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động cộng đồng khi bước sang chặng sau của cuộc đời.