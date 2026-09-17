Nghe tiếng kêu cứu, chủ quán cà phê phóng xe 500m đón đầu dòng lũ cứu người

Phát hiện một người bị nước lũ cuốn trôi giữa dòng, anh Nguyễn Văn Cao (xã Châu Tiến, Nghệ An) đã không ngần ngại lao xuống ứng cứu, đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Ngày 17/9, lãnh đạo UBND xã Châu Tiến, xác nhận, địa phương đã nắm được sự việc anh Nguyễn Văn Cao (SN 1989, trú bản Ban, xã Châu Tiến) cứu một người bị nước lũ cuốn trôi trên sông Hiếu.

Thời điểm xảy ra sự việc, nước sông Hiếu dâng cao, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Anh Cao phát hiện kịp thời và nhanh chóng ứng cứu, góp phần đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Hình ảnh anh Cao lao xuống dòng nước chảy xiết cứu người.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 16/9, khi đang làm việc tại quán cà phê của gia đình ven sông Hiếu, anh Cao bất ngờ nghe tiếng vợ và khách hô hoán có người rơi xuống sông.

Khi chạy ra, anh thấy một người bị dòng nước cuốn qua phía sau nhà. Vợ anh lập tức gọi điện báo Công an xã, còn anh tìm cách đuổi theo để cứu người.

Nhận thấy dòng nước chảy quá nhanh, nếu bơi từ vị trí quán sẽ khó tiếp cận nạn nhân, anh Cao lấy xe máy chạy dọc tuyến đường ven sông khoảng 500m để đón đầu. Đến một đoạn sông Hiếu uốn cong, anh bỏ xe trên bờ rồi lao xuống dòng nước đang chảy xiết, đục ngầu.

Đoạn sông nơi anh Cao tiếp cận nạn nhân rộng hơn 30m, nước dâng cao, xuất hiện nhiều dòng xoáy. Bơi ra giữa sông, anh vừa chống chọi với dòng nước vừa tìm kiếm.

Sau một lúc, anh phát hiện người này chới với, lúc nổi lúc chìm giữa dòng. “Khi tôi tiếp cận được thì bà ấy đã rất yếu, gần như kiệt sức và uống nhiều nước. Tôi giữ lấy người rồi cố gắng bơi đưa bà vào gần bờ”, anh Cao kể.

Giữa dòng nước lũ, anh Cao vừa giữ nạn nhân vừa cố dịch chuyển về phía bờ. Khi hai người vào gần mép sông, những người có mặt tại khu vực hỗ trợ kéo nạn nhân lên bờ.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1954) người cùng bản với anh Cao. Theo thông tin ban đầu, bà Thủy không may trượt chân rơi xuống sông và bị nước cuốn trôi.

Bà Thủy được Công an xã Châu Tiến sơ cứu ngay sau khi được anh Cao đưa lên bờ.

Sau khi được đưa lên bờ, bà Thủy được sơ cứu, sức khỏe ổn định. Anh Cao cũng gần như kiệt sức sau cuộc vật lộn với dòng nước. “Bơi được vào bờ, tôi mệt đứt hơi, phải nằm xuống đất một lúc mới hồi lại”, anh Cao nói.

Đại diện Ban quản lý bản Ban thăm hỏi, chia sẻ và động viên anh Cao.

Theo anh Cao, việc lao xuống sông cứu người là phản xạ tự nhiên khi thấy người gặp nạn. “Mình biết bơi, còn khả năng thì phải cố cứu. Tôi không nghĩ đó là việc gì lớn lao. Khi thấy bà ấy an toàn, tôi mới thực sự yên tâm”, anh chia sẻ.

Sau sự việc, đại diện Ban quản lý bản Ban đã đến thăm hỏi, động viên và cảm ơn anh Cao. Chính quyền xã Châu Tiến cũng đang thực hiện các thủ tục để biểu dương, khen thưởng hành động cứu người của anh.