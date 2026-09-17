Nhà máy lớn nhất của công ty đồ chơi lớn nhất thế giới: Nằm ở TP.HCM, tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD, rộng bằng 62 sân bóng đá, sẽ vận hành 100% bằng năng lượng tái tạo

Nhà máy LEGO Manufacturing Vietnam có vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD, quy mô rộng 44 ha tại phường Bình Dương được khánh thành vào năm 2025. Đây là nhà máy LEGO lớn nhất và hiện đại nhất của tập đoàn tại thời điểm khánh thành.

Nhà máy tỷ đô rộng tương đương 62 sân bóng đá

Ngày 9/4/2025, Tập đoàn LEGO chính thức khánh thành LEGO Manufacturing Vietnam tại Khu công nghiệp VSIP III, phường Bình Dương, TP.HCM. Đây là nhà máy thứ 6 của LEGO trên toàn cầu và là nhà máy lớn nhất thế giới của tập đoàn này.﻿

Toàn cảnh nhà máy LEGO Manufacturing Vietnam tại Bình Dương

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD, quy mô khoảng 44 ha, rộng tương đương 62 sân bóng đá và có hơn 150.000 m² diện tích sàn, bao gồm 5 khối nhà chính: Văn phòng, trung tâm năng lượng, khu ép nhựa và đóng gói, kho tự động cùng các công trình phụ trợ. Nhà máy tạo ra khoảng 4.000 việc làm trực tiếp, trở thành một trong những dự án FDI công nghệ cao lớn nhất tại Bình Dương.

Việc LEGO chọn Việt Nam làm địa điểm xây dựng nhà máy phản ánh sự tin tưởng vào môi trường, hạ tầng công nghiệp và nguồn nhân lực của Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản xuất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

﻿LEGO nhiều năm liền giữ vững vị trí công đồ chơi lớn nhất thế giới. Năm 2025, doanh thu của tập đoàn này đạt khoảng 12,9 tỷ USD, bỏ xa các đối thủ như Mattel (5,4 tỷ USD) hay Hasbro (5 tỷ USD).

Mái phủ kín pin mặt trời, sẽ vận hành bằng năng lượng tái tạo

Điểm nhấn của công trình là hệ thống năng lượng tái tạo quy mô lớn: 12.400 tấm pin mặt trời trên mái nhà máy (7,34 MWp), đủ cung cấp điện cho hơn 1.200 hộ dân mỗi năm.

Trung tâm năng lượng, trạm biến áp 110kV với 12.400 tấm pin mặt trời trên mái

Theo báo cáo thường niên năm 2025 của LEGO, nhà máy được thiết kế để vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo từ năm 2027, giúp giảm khoảng 15.000 tấn khí CO2, tương đương lượng phát thải của hàng nghìn xe ôtô lưu thông hằng năm.

Toàn bộ tổ hợp còn là mô hình công trình xanh đạt chuẩn quốc tế: Khối văn phòng và khu vui chơi đạt LEED Platinum - mức cao nhất trong hệ thống xếp hạng công trình xanh của Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ, các khối sản xuất và kho cao tầng đạt LEED Gold.

Ngoài ra, nhà máy áp dụng nhiều giải pháp công nghệ nhằm giảm tác động môi trường trong quá trình sản xuất như: Tối ưu dây chuyền ép phun, tái chế phế liệu nhựa và xử lý nước thải tiên tiến, hướng tới mô hình sản xuất tuần hoàn.

Khi siêu nhà máy kết hợp với siêu kho

Không chỉ dừng lại là một nhà máy sản xuất, LEGO còn hoàn thiện chuỗi cung ứng tại Việt Nam bằng việc khai trương Trung tâm Phân phối khu vực (RDC) tại Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai vào ngày 10/9/2025. Đây là trung tâm phân phối khu vực thứ 5 của LEGO trên toàn cầu và thứ 2 tại châu Á – Thái Bình Dương, bên cạnh cơ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Kho xưởng tại Trung tâm Phân phối Khu vực (RDC) mới của Tập đoàn LEGO tại Đồng Nai (Ảnh: LEGO)

RDC Đồng Nai đóng vai trò là đầu mối logistics chính cho sản phẩm sản xuất tại Bình Dương. Từ đây, hàng hóa được phân phối đến các thị trường trọng điểm như Úc, New Zealand, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, với kế hoạch mở rộng sang Indonesia, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Giai đoạn 1 có diện tích 10.200 m², trang bị kho ngoại quan và khu đóng gói chuyên dụng. Khi hoàn thiện vào năm, trung tâm sẽ mở rộng lên 16.360 m², xử lý hơn 150 container/tuần, sức chứa 33.000 pallet. Công trình đạt LEED Gold, lắp pin năng lượng mặt trời cung cấp 60–70% nhu cầu điện.

Sự kết hợp giữa nhà máy Bình Dương và kho phân phối Đồng Nai tạo thành cụm công nghiệp – logistics hoàn chỉnh sát TP.HCM, giúp LEGO rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí vận chuyển và tăng tính linh hoạt của chuỗi cung ứng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.